12 августа
Эксперты: Очередные новости об «отмене в Турции системы «все включено» снова оказались фейком
Турецкая газета Sabah и российские СМИ опубликовали «громкую» новость о «готовящемся решении турецких властей о замене системы «все включено» на a’la carte»
Как сообщает АТОР, сначала в турецкой газете Sabah, а затем и в российской прессе в очередной раз заговорили об «отмене все включено в Турции». На этот раз с упором на «турецкие власти решили».
В некоторых СМИ утверждается, что существует некий «доклад» совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при президенте, поданный «наверх». Скоро, он поступит в парламент и тот «заменит систему «все включено» на a’la carte.
Однако, как рассказали эксперты АТОР, в реальности, если внимательно изучить тему не по одной статье в одном СМИ, а по нескольким , все выглядит иначе.
«Автор громких комментариев и заявлений в СМИ о «возможности замене все включено системой a’la carte, от которого и пошла информация и хайповые заголовки про «государство нажало кнопку!» – один. И это Рамазан Бингёль, президент Ассоциации рестораторов (TÜRES), входящий в некий Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике при президенте.
TÜRES – это общественная организация – и никакие не «турецкие власти». Естественно, что рестораторам очень выгодно, чтобы туристы питались не в отелях, тут все предельно ясно, - отметили в АТОР.
Сам г-н Бингель в турецкой прессе все же пояснил, чтоэто его, Бингеля, личные предложения, которые он бы хотел включить в некий «комплексный отчет» Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике.
«Мы представим этот отчет сначала нашему президенту, а затем соответствующим учреждениям в течение двух месяцев», – говорит г-н Бингёль.
То есть это некие очередные предложения общественного деятеля, которые он хотел бы, чтобы фигурировали в докладе, который будет готов через два месяца.
А что же такое «Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике при президенте Турции», который будет готовить доклад? И это тоже никакие не «турецкие власти». Это – совещательный орган без конкретных полномочий. Фактически – люди, готовящие некие петиции и справки. Ничего «запретить» и даже «передать в парламент» этот совет не может. Прав законодательной инициативы у него нет, - отмечает АТОР.
Резюме АТОР:
«В общем, как и ранее, этот инфоповод – не более чем медиавброс в турецкое инфополе неких лоббистских желаний рестораторов, которые не любят «все включено» в отелях потому, что эта система лишает их клиентов.
Только вот в реальности позиции рестораторов, пусть даже и входящих в некий совет без полномочий при президенте, несоизмеримо более слабы в сравнении с позицией крупных отельеров и туроператорских холдингов, владельцы многих из которых – личные друзья турецкого президента.
Да и министр туризма Мехмет Эрсой владеет несколькими огромными и известными далеко за пределами Турции отелями. Работающими по системе «ультра все включено». Крайне наивно полагать, что они сами себя отменят», - заключили специалисты АТОР.
/TOURBUS.RU
