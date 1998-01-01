Новости Эксперты: Очередные новости об «отмене в Турции системы «все включено» снова оказались фейком Турецкая газета Sabah и российские СМИ опубликовали «громкую» новость о «готовящемся решении турецких властей о замене системы «все включено» на a’la carte»

Как сообщает АТОР, сначала в турецкой газете Sabah, а затем и в российской прессе в очередной раз заговорили об «отмене все включено в Турции». На этот раз с упором на «турецкие власти решили». В некоторых СМИ утверждается, что существует некий «доклад» совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при президенте, поданный «наверх». Скоро, он поступит в парламент и тот «заменит систему «все включено» на a’la carte. Однако, как рассказали эксперты АТОР, в реальности, если внимательно изучить тему не по одной статье в одном СМИ, а по нескольким , все выглядит иначе. «Автор громких комментариев и заявлений в СМИ о «возможности замене все включено системой a’la carte, от которого и пошла информация и хайповые заголовки про «государство нажало кнопку!» – один. И это Рамазан Бингёль, президент Ассоциации рестораторов (TÜRES), входящий в некий Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике при президенте. TÜRES – это общественная организация – и никакие не «турецкие власти». Естественно, что рестораторам очень выгодно, чтобы туристы питались не в отелях, тут все предельно ясно, - отметили в АТОР. Сам г-н Бингель в турецкой прессе все же пояснил, чтоэто его, Бингеля, личные предложения, которые он бы хотел включить в некий «комплексный отчет» Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике. «Мы представим этот отчет сначала нашему президенту, а затем соответствующим учреждениям в течение двух месяцев», – говорит г-н Бингёль. То есть это некие очередные предложения общественного деятеля, которые он хотел бы, чтобы фигурировали в докладе, который будет готов через два месяца. А что же такое «Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике при президенте Турции», который будет готовить доклад? И это тоже никакие не «турецкие власти». Это – совещательный орган без конкретных полномочий. Фактически – люди, готовящие некие петиции и справки. Ничего «запретить» и даже «передать в парламент» этот совет не может. Прав законодательной инициативы у него нет, - отмечает АТОР. Резюме АТОР: Весь инфоповод основан на высказываниях в турецкой прессе одного (!) из заинтересованных лиц. А именно президента общественной организации рестораторов. Это не «турецкие власти намерены», а «турецкий ресторатор хотел бы». Никакого доклада президентского совета вообще нет – его только готовят и он будет через два месяца. Что в нем будет в итоге – никому неизвестно. Власти Турции вообще ничего не решали. А совет при президенте по продовольственной политике не имеет никаких полномочий чего-то запрещать. Это тоже не «власти намерены». Тезисы про «передадут в парламент и там запретят» – опять не реальность, а хотелки г-на Бингёля. На деле турецкий парламент не диктует никаких норм отелям в плане питания. И не диктовал никогда раньше. «В общем, как и ранее, этот инфоповод – не более чем медиавброс в турецкое инфополе неких лоббистских желаний рестораторов, которые не любят «все включено» в отелях потому, что эта система лишает их клиентов. Только вот в реальности позиции рестораторов, пусть даже и входящих в некий совет без полномочий при президенте, несоизмеримо более слабы в сравнении с позицией крупных отельеров и туроператорских холдингов, владельцы многих из которых – личные друзья турецкого президента. Да и министр туризма Мехмет Эрсой владеет несколькими огромными и известными далеко за пределами Турции отелями. Работающими по системе «ультра все включено». Крайне наивно полагать, что они сами себя отменят», - заключили специалисты АТОР. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка