Air Cairo начала выполнять рейсы из Шарм-эль-Шейха в Калининград

Египетская авиакомпании Air Cairo начала выполнять чартерные рейсы из Шарм-эль-Шейха в Калининград, сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво".

Полеты запланированы по понедельникам и четвергам на воздушных судах Airbus А320. Рейсы будут осуществляться до 20 октября текущего года.



В настоящее время чартерные рейсы в Калининград выполняет также египетская Almasria Airlines. Три раза в неделю самолеты летают в Шарм-эль-Шейх, один раз - в Хургаду.

Полеты египетских компаний проходят через воздушное пространство стран Евросоюза, закрытое для отечественных авиаперевозчиков.

С окончанием летнего сезона перелеты по России подешевеют

Как сообщает АТОР, "С окончанием летнего сезона и периода высокого спроса перелеты по России подешевеют. Цены на авиабилеты в сентябре, если покупать их сейчас, снизились на 12,9% по отношению к тарифам, которые в начале июля предлагались на 1 августа. Особенно это касается популярных курортных направлений.

Например, минимальные цены на перелеты в Сочи из разных городов упали в среднем на 18,2%. Из Москвы снижение составило 36,5%, из Санкт-Петербурга 25,5%, из Екатеринбурга 30,3%, из Казани 11,9%, из Новосибирска – 41,9%",.



По данным ассоциации, билеты в Минеральные Воды подешевели на 1 сентября по сравнению с 1 августа из Москвы – на 17,2%, из Санкт-Петербурга на 21.8%, из Екатеринбурга на 24,3%, из Новосибирска на 54,5%, из Казани на 24,3%.

Резко подешевели также билеты в Калининград, где в этом году в разгар сезона отмечался резкий рост стоимости перевозки: из Петербурга – на 66%, из Екатеринбурга – 57%, Казани – 47%.



"При этом билеты из популярных туристических регионов в крупные города на начало сентября обойдутся, наоборот, дороже, чем в августе, так как туристы массово возвращаются домой. Так, подорожали билеты из Сочи в Санкт-Петербург – на 12,8% без багажа и на 18% с багажом и в Москву – на 16,9% без багажа и на 8,6% с багажом. А также из Минеральных Вод в Новосибирск на 33,5% без багажа и на 30,1% с багажом и в Москву – на 8,7% без багажа", - говорится в сообщении.





Авиационный пассажиропоток между РФ и ОАЭ по итогам 2025 года будет рекордным

Авиационный пассажиропоток между РФ и ОАЭ по итогам 2025 года, как ожидается, будет рекордным, заявил глава российского Минтранса Андрей Никитин.

"Каждый год растут объемы авиационных перевозок, и мы видим уже, что статистика этого года превышает статистику года предыдущего на 20-25%, ожидаем очередного рекорда по году", - сказал u-y Никитин журналистам в Кремле по итогам переговоров президентов РФ и ОАЭ.



Он уточнил, что за 2024 год между странами перевезено 1,35 млн пассажиров, а за 5 месяцев этого года года - почти 750 тыс.

"Поэтому ожидания самые позитивные. Плюс если мы договоримся и откроем еще несколько российских аэропортов для эмиратских компаний, то эта статистика только улучшится", - добавил г-н Никитин. Какие именно города РФ рассматриваются, он не уточнил.

