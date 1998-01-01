|
Air Cairo начала выполнять рейсы из Шарм-эль-Шейха в Калининград/ С окончанием летнего сезона перелеты по России подешевеют/ Авиационный пассажиропоток между РФ и ОАЭ по итогам 2025 года будет рекордным
Египетская авиакомпании Air Cairo начала выполнять чартерные рейсы из Шарм-эль-Шейха в Калининград, сообщает пресс-служба аэропорта "Храброво".
С окончанием летнего сезона перелеты по России подешевеют
Как сообщает АТОР, "С окончанием летнего сезона и периода высокого спроса перелеты по России подешевеют. Цены на авиабилеты в сентябре, если покупать их сейчас, снизились на 12,9% по отношению к тарифам, которые в начале июля предлагались на 1 августа. Особенно это касается популярных курортных направлений.
Например, минимальные цены на перелеты в Сочи из разных городов упали в среднем на 18,2%. Из Москвы снижение составило 36,5%, из Санкт-Петербурга 25,5%, из Екатеринбурга 30,3%, из Казани 11,9%, из Новосибирска – 41,9%",.
Авиационный пассажиропоток между РФ и ОАЭ по итогам 2025 года будет рекордным
Авиационный пассажиропоток между РФ и ОАЭ по итогам 2025 года, как ожидается, будет рекордным, заявил глава российского Минтранса Андрей Никитин.
