туристический бизнес
для профессионалов
12 августа
РСТ просит отменить электронную путевку для туроператоров по въездному и внутреннему туризму из-за ее неэффективности
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский обратился с соответствующим письмом к руководству Минэкономразвития РФ
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский обратился к руководству Минэкономразвития РФ с письмом, в котором предлагает отменить электронную путевку для туроператоров по въездному и внутреннему туризму из-за ее неэффективности для этой сферы.
"В рамках встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова с представителями турбизнеса был поднят вопрос отмены обязательной передачи данных в систему "Электронная путевка" для сферы внутреннего и въездного туризма.
РСТ считает эту инициативу своевременной, предлагает внести необходимые изменения в закон и готов принять самое активное участие в дальнейшей проработке вопроса. С соответствующим письмом к заместителю руководителя Минэкономразвития Дмитрию Вахрукову обратился президент РСТ Илья Уманский", - говорится в сообщении пресс-службы РСТ.
При этом туроператоры – фактически единственные участники рынка, которые несут затраты на интеграцию собственного и покупку дополнительного программного обеспечения с системой, сертификацию рабочих мест, обновления техники, трудочасы работников. Другие участники рынка, например, отели и агрегаторы, данные в систему не передают, хотя их совокупные объемы могут многократно превышать объемы реализации туроператоров", - пояснили в объединении.
Так, по имеющимся у РСТ данным, с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года в ГИС ЭП были внесены сведения о 351 тыс. турпродуктах. Этот показатель, даже увеличенный вдвое, если учитывать количество туристов в турпакете, составляет менее 1% от общего числа турпоездок по стране, которое в 2024 году составило 92 млн.
Если туроператор не подключится к системе и трижды в течение трех последовательных месяцев не внесет в нее данные, он исключается из федерального реестра туроператоров и фактически лишается возможности вести деятельность.
/TOURBUS.RU
