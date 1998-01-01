Новости Эксперты: Никакого «массового отравления» в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье нет Ранее СМИ сообщили о якобы десятках отравившихся в турецком отеле россиянах

В минувшую пятницу один из крупных телеграм-каналов сообщил о «массовом отравлении» среди отдыхающих в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье россиян. Издание говорит о «десятках» случаев, - сообщает АТОР. Расследовать произошедшее взялись представители муниципалитета Аланьи, хотя непосредственно они и не получали никаких жалоб. Инцидентом заинтересовался и Роспотребнадзор. Специалисты ведомства обратились в АТОР и в Минздрав Турции для уточнения информации. Вестник АТОР опросил крупнейших туроператоров и страховые компании. Они фиксируют единичные жалобы туристов на рвоту и диарею с начала года от туристов из Club Hotel Anjeliq 5*. На текущий момент у опрошенных компаний есть информация всего об одном случае желудочно-кишечного расстройства у отдыхающих из этого отеля. Страховая компания «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», полисы которой используют несколько крупных туроператоров, отправляющих туристов в этот отель, проинформировала всего о шести подобных случаях с начала 2025 года. Как сообщает АТОР, в отеле Club Hotel Anjeliq 5* - 483 номера. Даже если отель загружен на 60%, в отеле одновременно находятся около 700 туристов. За месяц, с учетом средней длительности отдыха в 8 ночей - около 2600. За три месяца с конца апреля, когда отель открывается, в нем успели побывать около 7,8 тыс. туристов. Цифра 6 составляет 0,07% от общего количества проживавших. Даже если россиян в отеле было 50% (скорее всего их доля в этом объекте такая или выше), максимальная цифра будет 1,4%. Эксперты АТОР считают, что с учетом этих цифр речь идет, скорее всего, об индивидуальных проблемах, возникающих у отдельных туристов. Данными о «массовом отравлении» с «десятками случаев» участники туротрасли на настоящий момент не располагают. «Один-два случая недомогания с расстройствами ЖКТ в отеле в месяц - это обычная история для многомиллионного потока в Турцию в летний сезон», - поясняет один из страховщиков. Также в АТОР отмечают, что сообщения в СМИ об отравлениях на «дорогостоящем курорте в Аланье» некорректны в плане характеристики самого отеля: Club Hotel Anjeliq 5* - никак не «дорогостоящий курорт». В реальности это очень бюджетный отель через дорогу от пляжа, по цене он один из самых дешевых во всей Турции в классе бюджетных 5*: дешевле него только 2 отеля 5* в Аланье. Неделя с перелетом на двоих человек в августе в этом отеле с питанием AI сейчас стоит всего 142 тысячи рублей на двоих (71 тыс. рублей на одного). Дороже него в Аланье стоят многие отели 4* и даже 3* (!). Характерно, что на Tripadvisor в отзывах от июля-августа (последний отзыв от 6 августа) этого года действительно есть масса жалоб на плохой сервис и устаревшую инфраструктуру этого бюджетного отеля, на невкусную еду, на мебель в номерах, и пр., но вот жалоб на отравления, тем более массовые - нет ни одной. На ресурсе «Яндекс.Путешествия» также имеется масса негативных отзывов (последний отзыв 5 августа), но об отравлениях не сообщается. То же самое и на ресурсе tophotels (последний отзыв 7 августа). На Google Maps есть отзывы о проблемах с ЖКТ у туристов, отдыхавших там в последние дни, но это отзывы от местных турецких туристов. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка