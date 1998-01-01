|
12 августа
Эксперты: Никакого «массового отравления» в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье нет
Ранее СМИ сообщили о якобы десятках отравившихся в турецком отеле россиянах
В минувшую пятницу один из крупных телеграм-каналов сообщил о «массовом отравлении» среди отдыхающих в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье россиян. Издание говорит о «десятках» случаев, - сообщает АТОР.
Расследовать произошедшее взялись представители муниципалитета Аланьи, хотя непосредственно они и не получали никаких жалоб.
Инцидентом заинтересовался и Роспотребнадзор. Специалисты ведомства обратились в АТОР и в Минздрав Турции для уточнения информации.
Вестник АТОР опросил крупнейших туроператоров и страховые компании. Они фиксируют единичные жалобы туристов на рвоту и диарею с начала года от туристов из Club Hotel Anjeliq 5*.
На текущий момент у опрошенных компаний есть информация всего об одном случае желудочно-кишечного расстройства у отдыхающих из этого отеля. Страховая компания «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», полисы которой используют несколько крупных туроператоров, отправляющих туристов в этот отель, проинформировала всего о шести подобных случаях с начала 2025 года.
Как сообщает АТОР, в отеле Club Hotel Anjeliq 5* - 483 номера. Даже если отель загружен на 60%, в отеле одновременно находятся около 700 туристов. За месяц, с учетом средней длительности отдыха в 8 ночей - около 2600. За три месяца с конца апреля, когда отель открывается, в нем успели побывать около 7,8 тыс. туристов.
Цифра 6 составляет 0,07% от общего количества проживавших. Даже если россиян в отеле было 50% (скорее всего их доля в этом объекте такая или выше), максимальная цифра будет 1,4%.
Эксперты АТОР считают, что с учетом этих цифр речь идет, скорее всего, об индивидуальных проблемах, возникающих у отдельных туристов. Данными о «массовом отравлении» с «десятками случаев» участники туротрасли на настоящий момент не располагают.
«Один-два случая недомогания с расстройствами ЖКТ в отеле в месяц - это обычная история для многомиллионного потока в Турцию в летний сезон», - поясняет один из страховщиков.
Также в АТОР отмечают, что сообщения в СМИ об отравлениях на «дорогостоящем курорте в Аланье» некорректны в плане характеристики самого отеля: Club Hotel Anjeliq 5* - никак не «дорогостоящий курорт». В реальности это очень бюджетный отель через дорогу от пляжа, по цене он один из самых дешевых во всей Турции в классе бюджетных 5*: дешевле него только 2 отеля 5* в Аланье.
Неделя с перелетом на двоих человек в августе в этом отеле с питанием AI сейчас стоит всего 142 тысячи рублей на двоих (71 тыс. рублей на одного). Дороже него в Аланье стоят многие отели 4* и даже 3* (!).
Характерно, что на Tripadvisor в отзывах от июля-августа (последний отзыв от 6 августа) этого года действительно есть масса жалоб на плохой сервис и устаревшую инфраструктуру этого бюджетного отеля, на невкусную еду, на мебель в номерах, и пр., но вот жалоб на отравления, тем более массовые - нет ни одной.
На ресурсе «Яндекс.Путешествия» также имеется масса негативных отзывов (последний отзыв 5 августа), но об отравлениях не сообщается. То же самое и на ресурсе tophotels (последний отзыв 7 августа).
На Google Maps есть отзывы о проблемах с ЖКТ у туристов, отдыхавших там в последние дни, но это отзывы от местных турецких туристов.
/TOURBUS.RU
