11 августа
Рязань туристическая: «В гостях у Лешего» и «Грибы с глазами»
Сегодня мы завершаем рассказ о необычных туристических достопримечательностях Рязанщины, начатый на минувшей неделе
Говоря о Рязани, которая расположена всего в 200 км от Москвы, многие сразу вспоминают знаменитые «грибы с глазами», рязанских баб, живописную Мещеру и есенинские места. Но на самом деле, знакомиться со всеми достопримечательностями и края, открывая все новые и новые места и «жемчужины» можно бесконечно.…
Сегодня мы заканчиваем рассказ о новых туристических достопримечательностях Рязанщины, начатый в наших в наших предыдущих выпусках в четверг и пятницу.
...Рязань богата не только своими достопримечательностями, но и насыщенной событийной, фестивальной программой. Так, только в один день, 2 августа, в городе на стадионе «Рязань-Арена» состоялся официальный праздник «Рязань – столица ВДВ», посвященный 95-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск и собравший больше тысячи зрителей, а также на родине Циолковского - в селе Ижевское Спасского района стартовал астрономический фестиваль «Атмосфера».
На первом празднике гостей и жителей города ждала тематическая программа: десантирование спортсменов-парашютистов, дефиле военного оркестра РГВВДКУ, показательные выступления по рукопашному бою, военизированная эстафета и мн. др., а на «Атмосфере» гостей встречала «научно-развлекательная».
С мастер-классами, флайборд-шоу с захватывающими трюками над водной гладью, демонстрационными полетами на сверхлегких самолетах и парапланах, музыкальными выступлениями и передвижным Московским планетарием, который знакомил всех желающих с космосом в формате 3D. По словам организаторов фестиваля, их главной целью было донести, как идеи Циолковского стали не просто мечтой о космосе, но и фундаментом национальной гордости. И что туристический потенциал Спасского района — это история, природа и «просто космос»!
Рядом с площадкой фестиваля можно было посетить уникальный Музей К.Э. Циолковского и его дом – усадьбу. Экспозиция музея рассказывает о жизни и деятельности великого ученого, о его вкладе в развитие космонавтики.
Для гостей, решивших остановиться в Рязанской области на несколько дней, есть несколько вариантов размещения. В том числе – оригинальных. Например, туристический приют «В гостях у Лешего». Здесь, к услугам туристов уютные юрты со всеми удобствами и даже подвесной чан для купания.
А вполне подходящим вариантом для бюджетного отдыха в самом центре Рязани станет «Отель Арагон» Рядом с отелем – главные достопримечательности города, в том числе - Почтовая и Мюнстерские улицы. Почтовую часто называют Рязанским Арбатом, а еще пешеходной артерией города.
Каждое здание, расположенное вдоль нее, - имеет свою историю. Здесь неоднократно бывал Сергей Есенин, а в гостинице, которая когда-то находилась в доме № 46, останавливался известный певец Федор Шаляпин. Самая короткая в городе, протяженностью в 230 м - Мюнстерская улица входит в список главных рязанских достопримечательностей.
Свое название она получила в 2001-м в честь немецкого города-побратима Рязани — Мюнстера. Ее визитной карточкой является гостиница «Старый город», построенная в 2017 году в лучших традициях европейской архитектуры.
Ну и, конечно, особым квестом для приезжающих в Рязань гостей, будет «собрать» все арт – объекты – грибы. Всего их - 15.
Практически все слышали поговорку “В Рязани — грибы с глазами, их едят, а они глядят”. Согласно одному из предположений, дело в том, что в Средние века рязанцы постоянно подвергались набегам со стороны монголо-татар, поэтому местные разведчики придумали действенный способ по их обнаружению.
Жители, в отличие от захватчиков, знали, что в пограничном районе собирать грибы запрещено и поэтому, по обрезанным или поломанным грибам можно было определить, где проходило вражеское войско.
Как бы то ни было, но поговорка настолько прижилась, что в 2013 году в городе был открыт памятник, в центре которого восседает отец-гриб, а по бокам его сыновья. Считается, что потереть нос главы грибного семейства — к удаче.
Со временем улицы Рязани стали «обрастать» и другими миниатюрными скульптурами, изображающими очеловеченные грибы. Так, на площади Ленина появился «Гриб-коробейник», перед библиотекой имени Есенина - «Гриб-мудрец», а на Первомайском проспекте - «Гриб-путешественник»…
