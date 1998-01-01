Новости Рязань туристическая: «В гостях у Лешего» и «Грибы с глазами» Сегодня мы завершаем рассказ о необычных туристических достопримечательностях Рязанщины, начатый на минувшей неделе

Говоря о Рязани, которая расположена всего в 200 км от Москвы, многие сразу вспоминают знаменитые «грибы с глазами», рязанских баб, живописную Мещеру и есенинские места. Но на самом деле, знакомиться со всеми достопримечательностями и края, открывая все новые и новые места и «жемчужины» можно бесконечно.… Сегодня мы заканчиваем рассказ о новых туристических достопримечательностях Рязанщины, начатый в наших в наших предыдущих выпусках в четверг и пятницу. ...Рязань богата не только своими достопримечательностями, но и насыщенной событийной, фестивальной программой. Так, только в один день, 2 августа, в городе на стадионе «Рязань-Арена» состоялся официальный праздник «Рязань – столица ВДВ», посвященный 95-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск и собравший больше тысячи зрителей, а также на родине Циолковского - в селе Ижевское Спасского района стартовал астрономический фестиваль «Атмосфера». На первом празднике гостей и жителей города ждала тематическая программа: десантирование спортсменов-парашютистов, дефиле военного оркестра РГВВДКУ, показательные выступления по рукопашному бою, военизированная эстафета и мн. др., а на «Атмосфере» гостей встречала «научно-развлекательная». С мастер-классами, флайборд-шоу с захватывающими трюками над водной гладью, демонстрационными полетами на сверхлегких самолетах и парапланах, музыкальными выступлениями и передвижным Московским планетарием, который знакомил всех желающих с космосом в формате 3D. По словам организаторов фестиваля, их главной целью было донести, как идеи Циолковского стали не просто мечтой о космосе, но и фундаментом национальной гордости. И что туристический потенциал Спасского района — это история, природа и «просто космос»! Рядом с площадкой фестиваля можно было посетить уникальный Музей К.Э. Циолковского и его дом – усадьбу. Экспозиция музея рассказывает о жизни и деятельности великого ученого, о его вкладе в развитие космонавтики. Для гостей, решивших остановиться в Рязанской области на несколько дней, есть несколько вариантов размещения. В том числе – оригинальных. Например, туристический приют «В гостях у Лешего». Здесь, к услугам туристов уютные юрты со всеми удобствами и даже подвесной чан для купания. А вполне подходящим вариантом для бюджетного отдыха в самом центре Рязани станет «Отель Арагон» Рядом с отелем – главные достопримечательности города, в том числе - Почтовая и Мюнстерские улицы. Почтовую часто называют Рязанским Арбатом, а еще пешеходной артерией города. Каждое здание, расположенное вдоль нее, - имеет свою историю. Здесь неоднократно бывал Сергей Есенин, а в гостинице, которая когда-то находилась в доме № 46, останавливался известный певец Федор Шаляпин. Самая короткая в городе, протяженностью в 230 м - Мюнстерская улица входит в список главных рязанских достопримечательностей. Свое название она получила в 2001-м в честь немецкого города-побратима Рязани — Мюнстера. Ее визитной карточкой является гостиница «Старый город», построенная в 2017 году в лучших традициях европейской архитектуры. Ну и, конечно, особым квестом для приезжающих в Рязань гостей, будет «собрать» все арт – объекты – грибы. Всего их - 15. Практически все слышали поговорку “В Рязани — грибы с глазами, их едят, а они глядят”. Согласно одному из предположений, дело в том, что в Средние века рязанцы постоянно подвергались набегам со стороны монголо-татар, поэтому местные разведчики придумали действенный способ по их обнаружению. Жители, в отличие от захватчиков, знали, что в пограничном районе собирать грибы запрещено и поэтому, по обрезанным или поломанным грибам можно было определить, где проходило вражеское войско. Как бы то ни было, но поговорка настолько прижилась, что в 2013 году в городе был открыт памятник, в центре которого восседает отец-гриб, а по бокам его сыновья. Считается, что потереть нос главы грибного семейства — к удаче. Со временем улицы Рязани стали «обрастать» и другими миниатюрными скульптурами, изображающими очеловеченные грибы. Так, на площади Ленина появился «Гриб-коробейник», перед библиотекой имени Есенина - «Гриб-мудрец», а на Первомайском проспекте - «Гриб-путешественник»… /TOURBUS.RU





Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка