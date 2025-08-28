Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
11 августа
В Россию начнет летать еще одна египетская авиакомпания

В конце августа чартерная египетская авиакомпания Sky Vision Airlines начнет полеты в Шарм-эль-Шейх из восьми городов России


 

Туроператоры увеличивают объем полетных программ в Египет. - сообшает сегодня пресс-служба АТОР.

В системе бронирования туроператоров Pegas Touristik и Coral Travel появились пакетные туры на рейсах Sky Vision Airlines – египетской авиакомпании, которая до этого не летала в Россию. Она будет выполнять чартеры в Шарм-эль-Шейх с конца августа.

 

География вылетов обширная: запланированы полётные программы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Перми, Тюмени и Уфы. 

 

Первыми египетскую новинку опробуют туристы из Тюмени: из аэропорта Рощино рейсы Sky Vision Airlines начнутся с 28 августа. На следующий день, 29 августа, египетский перевозчик полетит на Южный Синай уже из московского Шереметьево.

 

Как пояснили в Pegas Touristik и Coral Travel, привлечение Sky Vision Airlines связано с планами по расширению уже существующих и запуску новых полётных программ на фоне высокого спроса на туры в Египет.

«По сравнению с предыдущим сезоном планируется увеличение полётной программы в Египет на зимний период 2025–2026 годов на 25–30%. Во многом этот рост произойдёт благодаря привлечению Sky Vision Airlines», – пояснили в Pegas Touristik.

 

По данным открытых источников, Sky Vision Airlines – частная египетская авиакомпания, базирующаяся в Каире. Основанная в 2022 году, компания начала коммерческие перевозки в январе 2023 года.

На сегодняшний день перевозчик специализируется на регулярных и чартерных перевозках из основных аэропортов Египта. 

 

По информации Pegas Touristik, маршруты из России в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться на самолётах B737-800. С собой пассажиры могут взять багаж (20 кг на человека) и ручную кладь (8 кг).

 

По данным Coral Travel, полётная программа Sky Vision Airlines из России в Шарм-эль-Шейх сформирована следующим образом:

  • Москва (Шереметьево, терминал С): 2 рейса в неделю, с 29.08.2025 по 24.05.2026

  • Екатеринбург: 2 рейса в неделю, с 30.08.2025 по 24.05.2026

  • Санкт-Петербург: 1–2 рейса в неделю, с 31.08.2025 по 22.05.2026

  • Пермь: 1–2 рейса в неделю, с 29.08.2025 по 20.05.2026

  • Казань: 1 рейс каждые 11 дней, с 05.09.2025 по 16.05.2026

  • Омск: 1 рейс каждые 11 дней, с 03.09.2025 по 25.05.2026

  • Тюмень: 1 рейс каждые 11 дней, с 28.08.2025 по 19.05.2026

  • Уфа: 1 рейс каждые 11 дней, с 01.09.2025 по 23.05.2026


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 