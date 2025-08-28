В Россию начнет летать еще одна египетская авиакомпания

В конце августа чартерная египетская авиакомпания Sky Vision Airlines начнет полеты в Шарм-эль-Шейх из восьми городов России

Туроператоры увеличивают объем полетных программ в Египет. - сообшает сегодня пресс-служба АТОР.

В системе бронирования туроператоров Pegas Touristik и Coral Travel появились пакетные туры на рейсах Sky Vision Airlines – египетской авиакомпании, которая до этого не летала в Россию. Она будет выполнять чартеры в Шарм-эль-Шейх с конца августа.

География вылетов обширная: запланированы полётные программы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Перми, Тюмени и Уфы.

Первыми египетскую новинку опробуют туристы из Тюмени: из аэропорта Рощино рейсы Sky Vision Airlines начнутся с 28 августа. На следующий день, 29 августа, египетский перевозчик полетит на Южный Синай уже из московского Шереметьево.

Как пояснили в Pegas Touristik и Coral Travel, привлечение Sky Vision Airlines связано с планами по расширению уже существующих и запуску новых полётных программ на фоне высокого спроса на туры в Египет.

«По сравнению с предыдущим сезоном планируется увеличение полётной программы в Египет на зимний период 2025–2026 годов на 25–30%. Во многом этот рост произойдёт благодаря привлечению Sky Vision Airlines», – пояснили в Pegas Touristik.

По данным открытых источников, Sky Vision Airlines – частная египетская авиакомпания, базирующаяся в Каире. Основанная в 2022 году, компания начала коммерческие перевозки в январе 2023 года.

На сегодняшний день перевозчик специализируется на регулярных и чартерных перевозках из основных аэропортов Египта.

По информации Pegas Touristik, маршруты из России в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться на самолётах B737-800. С собой пассажиры могут взять багаж (20 кг на человека) и ручную кладь (8 кг).

По данным Coral Travel, полётная программа Sky Vision Airlines из России в Шарм-эль-Шейх сформирована следующим образом: