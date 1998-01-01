|
11 августа
Эксперты: «Въездной сезон — 2025 складывается неплохо»
При этом росту въездного турпотока заметно мешают сложности с закрытием аэропортов
Как мы сообщали ранее, по данным Пограничной службы ФСБ, за первое полугодие-2025 нашу страну с туристическими целями посетили 629 тыс. иностранцев – на 7,6% больше, чем с января по июнь прошлого года. Для сравнения, в 2019 году за первое полугодие прибыло 1 млн 967 тыс. иностранных туристов.
Въездной турпоток восстанавливается медленно, но с учетом геополитической ситуации и общего информационного фона пока трудно ждать других темпов. Несмотря на имеющиеся сложности и небольшую глубину продаж, туроператоры в целом сезоном довольны, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.
По словам руководителя комитета РСТ по международной деятельности, основателя компании «Свой-ТС» Сергея Войтовича, сезон складывается неплохо.
«У нас много групп, в основном это Ближний Восток – Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт. Только что приняли 10 групп в Сочи, это направление идет очень хорошо. Сочи популярен у саудовских и кувейтских туристов, они едут ради мягкой летней погоды, моря, гор, экскурсий, новых впечатлений. Полетная программа Jazeera Airways из Эль-Кувейта в Сочи стартовала 7 июля, до середины сентября она будет возить на черноморский курорт туристов из Кувейта и Саудовской Аравии. У нас есть также небольшие группы из Бразилии, Аргентины», – рассказал он.
Г-н Войтович также указал на сложности с закрытием аэропортов. Плюс туристы «Свой-ТС» дважды столкнулись с операцией «ковер» в Сочи. «Если в первый раз наша кувейтская группа была в горах и практически ничего не почувствовала, то недавно туристов из этой же страны пришлось эвакуировать из отелей.
Какая дальше будет реакция на этом рынке, сказать трудно, зависит от того, насколько корректно и быстро проводилась эта процедура», – отметил он.
Г-н Войтович отметил также хороший спрос о стороны вьетнамских туристов, благодаря постановке рейсов Vietnam Airlines. «Вьетнамские отправляющие компании быстро сориентировались, организовали цепочки туров. И здесь должен быть прирост ощутимый. Официальная статистика говорит о росте потока также из Индии, но мы, например, индийских туристов не видим. Много едет на учебу, особенно в медицинские вузы, а туристического оживления из этой страны не заметно», – говорит он.
Директор компании Izba Rus Светлана Гаевич подтверждает: «Сезон-2025 вновь проходит под знаком арабских туристов. У туристов из ОАЭ, Катара и Омана сохраняется большой интерес к поездкам в Россию. Особенно резкий всплеск мы увидели со стороны оманцев после 18 июля, когда был введен безвизовый режим между нашими странами. К тому же на этом направлении хорошее авиасообщение, рейсов много – туристы едут целыми группами, немало и индивидуалов. Поездки на 7-14 дней.
И все бронируется довольно быстро – на прошлой неделе запросили программу, на следующей – уже приезжают. Думаю, в Омане сейчас путешествия в Россию в моде, их устраивает погода, цены. Но к сентябрю поток, скорее всего, упадет – в это время у оманцев дети идут в школу», – сказала собеседница.
По словам г-жи Гаевич, сохраняется неплохой поток из Арабских Эмиратов, причем, едут не только жители этой страны, но и работающие там экспаты. Довольно активно приезжают также туристы из Турции. «Это и MICE, но и просто туристов много. Думаю, не менее 90% въезда из Турции – это именно туристы», – говорит она.
По словам генерального директора компании «Интурист» Александра Мусихина, в этом сезоне туроператор принял туристов из более 30 стран. В топе – Китай, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд,
«Подавляющее большинство заявок в нашей компании – от групп. Их число существенно выросло в сравнении с прошлым годом, но при этом сами группы стали малочисленней. Растет число бронирований из стран Восточной и Юго-Восточной Азии, а вот от турагентств из стран Ближнего Востока рост замедлился.
Получаем также постоянные бронирования из стран Латинской Америки, США, Италии, Болгарии, Япония – в прошлом году были единичные заявки», – сообщил он.
По словам эксперта, самые популярные направления поездок иностранных гостей в России те же – Москва, Санкт-Петербург, зимой был Мурманск. Выросли в продажах направления российского Дальнего Востока.
/TOURBUS.RU
