туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
11 августа
Депутаты хотят вернуть туристический кешбэк для многодетных семей

По мнению депутатов, такая программа будет способствовать развитию семейного туризма


 

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность введения туристического кешбэка для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов, - сообщвет «Интерфакс».

 

ля многих российских семей, особенно многодетных или малообеспеченных, путешествия остаются практически недоступной статьей расходов из-за ежегодного роста цен на транспорт, проживание, питание и другие услуги, связанные с туризмом.

В этой связи усматривается необходимость в разработке новых "адресных" мер государственной поддержи, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для таких семей. Фракция "Новые люди" просит рассмотреть возможность введения механизма возмещения части затрат на отдых для: многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении "Интерфакса".

Как отметили авторы документа, реализация инициативы будет способствовать формированию благоприятной среды для развития семейного туризма.

Среди депутатов, подписавших письмо- председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
По словам г-наТарбаева, поддержка российских семей является комплексной задачей и требует вовлечения нескольких федеральных органов исполнительной власти.
"Компенсация семьям части расходов на отдых могла бы не только помочь им чаще путешествовать по России, но и задать для туристического бизнеса стимул активнее интересоваться запросами российских семей на отдых", - заключил он.

Как напоминает «Интерфакс», программа туристического кешбэка работала в России в 2020-2022 годах. В ее рамках россияне могли приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей.

Программа пользовалась популярностью у туристов и позволила заметно увеличить продажи туров в периоды, когда проводились распродажи.

/TOURBUS.RU

 


