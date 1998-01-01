|
11 августа
Депутаты хотят вернуть туристический кешбэк для многодетных семей
По мнению депутатов, такая программа будет способствовать развитию семейного туризма
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность введения туристического кешбэка для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов, - сообщвет «Интерфакс».
"Для многих российских семей, особенно многодетных или малообеспеченных, путешествия остаются практически недоступной статьей расходов из-за ежегодного роста цен на транспорт, проживание, питание и другие услуги, связанные с туризмом.
В этой связи усматривается необходимость в разработке новых "адресных" мер государственной поддержи, направленных на повышение доступности внутреннего туризма для таких семей. Фракция "Новые люди" просит рассмотреть возможность введения механизма возмещения части затрат на отдых для: многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении "Интерфакса".
Среди депутатов, подписавших письмо- председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
Программа пользовалась популярностью у туристов и позволила заметно увеличить продажи туров в периоды, когда проводились распродажи.
