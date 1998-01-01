|
08 августа
Рязань туристическая: «Мир пчел», жеребец короля Саудовской Аравии и питомник зубров
Мы продолжаем рассказ о новых и необычных маршрутах по Рязанской области
Говоря о Рязани, которая расположена всего в 200 км от Москвы, многие сразу вспоминают знаменитые «грибы с глазами», "рязанских баб", живописную Мещеру и есенинские места. Но на самом деле, знакомиться со всеми достопримечательностями и края, открывая все новые и новые места и «жемчужины» можно бесконечно.…
Буквально на днях АНО «Агентство развития туризма Рязанской области» организовало пресс - тур для профильных СМИ, чтобы показать новые туристические возможности Рязани и рязанской области, в том числе – в плане научно - познавательного и событийного туризма. И кроме знаковых, обязательных к посещению мест, журналисты увидели совсем свежие, интересные и пока не раскрученные туристические локации.
Сегодня мы продолжаем рассказ о новых и необычных туристических достопримечательностях рязанской земли, начатый в предыдущем выпуске.
Говоря о научно – популярном туризме и открытии новых туристических маршрутов промышленного туризма, стоит отметить ФГБНУ «ВНИИ коневодства им. академика В.В. Калашникова». Открытый в 1930 году в Москве, институт на сегодняшний день является единственным в мире данным научным центром, а также единственной российской организацией, выдающей документы на племенных лошадей.
Как правило, экскурсия на предприятие состоит из двух частей: посещение музея, где можно узнать какие породы существуют, как правильно заниматься селекцией, что надо сделать для улучшения породы и вторая, «интерактивная», с непосредственным знакомством с «живыми экспонатами».
Гости, в сопровождении экскурсовода, посещают конюшни и напрямую общаются с грациозными и удивительными созданиями — лошадьми. Гордость института - чистокровный жеребец арабской породы, подаренный институту королем Саудовской Аравии.
В конце экскурсии желающим предлагается дегустация кумыса — ценнейшего напитка из кобыльего молока, производимого на кумысной ферме института.
Еще одно научное предприятие, открытое для посещения туристических групп - Музей истории пчеловодства, расположенный на базе Научно – Исследовательского института Пчеловодства в городе Рыбное Рязанской области. Оно является крупнейшим среди аналогичных объектов не только в Европе, но и в мире. Общая площадь экспозиционных залов – более 500 кв.м. В настоящее время здесь находится более 20 экспозиционных тематических коллекций – начиная от колодных ульев 17 века и заканчивая современным техническим оборудованием пчеловода.
С момента основания ученые центра занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями по генетике, селекции и разведению медоносных пчел, активно принимая посетителей и проводя научно – познавательные экскурсионные программы: «История пчеловодства», «Таинственный мир пчелы» и др.
Нельзя побывать в Рязанской области не посетить живописнейший уголок Мещеры, расположенный в ее юго-восточной части – старейший в России - Окский биосферный заповедник, который в этом году отмечает 90-летие. Именно здесь, с 1935 года сохраняются уникальные виды растений и животных, а по весне стремятся тысячные стаи птиц. В настоящее время – это природоохранное научно-исследовательское учреждение, основная цель которого – сохранение природного комплекса территории.
Старший научный сотрудник Юрий Котюков уточнил, что в лесах, лугах, водоемах заповедника живут и приносят потомство 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб. В течение всего года в заповеднике в старинном кирпичном здании, которое входило в комплекс сооружений, относящихся к стекольному заводу, хозяином которого был помещик Беклемишев, для посетителей открыт Визит-центр с музеем Природы.
Посетителям рассказывают о заповеднике, ведут в показательные вольеры Журавлиного питомника и в питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров.
Исторические экскурсии знакомят туристов с историей поселка Брыкин Бор, историческими объектами прошлых веков. Берега реки Пры – главной водной артерии заповедника – были облюбованы человеком еще в I тысячелетии н.э.
Во время экскурсии можно подняться на древнее Городище, увидеть фрагменты старой мельницы, принадлежавшей помещику Беклемишеву, познакомиться с историей зданий Центральной усадьбы заповедника и даже спуститься в развалины цехов стекольного завода Русско-Бельгийского общества, которые сохранились в заповеднике с дореволюционных времен.
/TOURBUS.RU
Окончание рассказа о достопримечательностях Рязанщины - в нашем выпуске в понедельник, 11 августа
