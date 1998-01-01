Новости Тарас Демура приобрел отель «Swissotel Resort Сочи Камелия» 5* Глава Cовета директоров туроператора Fun&Sun намерен «продолжать развитие актива вместе с текущей управляющей командой отеля»

Победителем торгов по продаже компании, владеющей курортным отелем «Swissotel Resort 5* Сочи Камелия», стало ООО "Правильные решения", его собственником является председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура, сообщает пресс-служба компании.



"ООО "Правильные решения" объявляет о победе в торгах по продаже 100% долей в ООО "Пансионат Камелия", владеющем 99% долей в ООО "УК Камелия" (1% долей в ООО "УК Камелия" принадлежит самому ООО "УК Камелия"). ООО "Пансионат Камелия" и ООО "УК Камелия" владеют и управляют пятизвездочным Swissotel Resort 5* Сочи Камелия", - говорится в сообщении.



В нем уточняется, что Swissotel Resort Сочи Камелия в современном виде был открыт в начале 2014 года после реконструкции, реализованной ГК "Галс-Девелопмент", входящей в группу ВТБ. Историческое здание отеля (бывший санаторий "Наука") было построено в 1935 году. В санатории отдыхала партийная элита СССР, иностранные послы, выдающиеся советские ученые, музыканты и спортсмены. Сейчас в отеле 203 номера, три ресторана, спа-комплекс, благоустроенный пляж, большая территория.



"Swissotel Resort Сочи Камелия – пятизвездочный отель на черноморском побережье России с богатой историей. Внутренний туризм активно развивается, и Сочи с его развитой курортной инфраструктурой является одним из основных бенефициаров растущего спроса на отдых в России, сохраняя потенциал дальнейшего увеличения туристического потока. При этом в городе не так много пятизвездочных отелей, способных обеспечить высокий уровень сервиса. "Камелия", на наш взгляд, является одним из наиболее привлекательных гостиничных объектов для инвестиций", – прокомментировал победу в торгах собственник ООО "Правильные решения" Тарас Демура.



Он добавил, что намерен продолжать развитие актива вместе с текущей управляющей командой отеля и видит потенциал увеличения его экономических показателей и эффективности "за счет дополнительных инвестиций в реновацию и повышение стандартов оказываемых услуг". Тарас Демура с 1996 г. работает в туристической отрасли. С 2016 г. по 2022 г. – генеральный директор туроператора Fun&Sun (ex. TUI Россия). В апреле 2022 г. приобрел 75% доли компании и руководит ей в качестве председателя Совета директоров. /TOURBUS.RU Фото: Пресс-служба Swissotel Resort 5* Сочи Камелия

