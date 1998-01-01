|
08 августа
Туризм: Происшествия
Шесть российских туристов попали в ДТП в Турции/ Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае/ Пилот на Камчатке посадил вертолет с туристами на вулкан и скончался от сердечного приступа
Шесть российских туристов попали в ДТП в Турции
Шесть российских туристов попали в больницу после ДТП в турецком городе Караман, один остается в больнице, сообщает Российский союз туриндустрии.
"Пострадавшим рекомендуется обратиться в страховую компанию, где они были застрахованы, в случае возникновения неотложных вопросов комитет по страхованию Российского союза туриндустрии готов предоставить консультацию и оказать содействие в скорейшем разрешении сложившейся ситуации с российскими гражданами", - сообщил руководитель комитета РСТ по страхованию, советник генерального директора АО "Боровицкое страховое общество" Кирилл Сбигнев.
Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун.
По информации Рспотребнадзора, для обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Для оперативного выявления заболевания в РФ в наличие есть отечественные тест-системы.
Для снижения риска заражения граждан, направляющихся в эндемичные по лихорадке чикунгунья страны, Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов насекомых. Для этого следует использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах, надкроватные пологи, носить одежду, прикрывающую кожу (штаны, рубашки с длинными рукавами).
Пилот на Камчатке посадил вертолет с туристами на вулкан и скончался от сердечного приступа
Сердечный приступ произошел у пилота вертолета Robinson с туристами сразу после посадки на вулкане Крашенинникова на Камчатке, мужчина скончался, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
"Пилот, действительно, умер уже после посадки. По нашей информации, с туристами, которые находились в вертолете, все хорошо, их количество уточняется", - сказал собеседник агентства.
По данным местных местных СМИ, туристов и умершего пилота эвакуировали с вулкана на другом вертолете.
Предположительно, у пилота случился сердечный приступ.
За штурвалом вертолета Robinson, который приземлился на вулкане Крашенинникова на Камчатке, находился не профессиональный пилот, а рыбопромышленник Игорь Кан, сообщил источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах. После посадки вертолета предприниматель умер. По словам собеседника, смерть не носила криминальный характер.
В начале августа вулкан Крашенинникова извергался впервые за почти 500 лет. Шлейф пепла достиг 6 км над уровнем моря. Извержению присвоили оранжевый код авиационной опасности.
/TOURBUS.RU
На фото: кадр из видео Ren.tv
