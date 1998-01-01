|
08 августа
Погранслужба РФ: В первом полугодии число турпоездок за рубеж выросло почти на 16%
Лидируют по росту российского турпотока Вьетнам (+467%), Египет и Китай
Число поездок за рубеж с целью туризма из России выросло на 15,8% в первом полугодии, до 5,7 млн поездок, лидируют по росту российского турпотока Вьетнам, Египет и Китай, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ, с которой ознакомился «Интерфакс».
Всего россияне в первом полугодии выезжали за рубеж с целью туризма 5 703 208 раз. В первую десятку самых популярных туристических направлений вошли Турция (1,73 млн, снижение на 1,6% к тому же периоду прошлого года), ОАЭ (831,4 тыс., +13,8%), Египет (756,8 тыс., +42%), Китай (581,7 тыс., +43,5%), Таиланд (498,2 тыс., -3,7%), Абхазия (276,5 тыс., цифра увеличения турпотока на 4600% (!) некорректная из-за изменения в этом году методики подсчета туристов на границе, отмечает «Интерфакс»), Армения (159,8 тыс., +7,3%), Грузия (124,8 тыс., +27,9%), Узбекистан (106,2 тыс., +6,5%), Азербайджан (100,3 тыс., -8,3%).
В Египет туроператоры поставили больше прямых рейсов и стали продавать значительно больше туров. Появление во второй десятке популярных направлений Индонезии связано с тем, что "Аэрофлот" поставил на направлении прямые рейсы.
Из-за этого растет число российских туристов в популярных странах транзита, таких как Турция, ОАЭ или Армения, а страны, где реально отдыхают россияне, "недополучают" туристов.
Например, по данным министерства туризма Мальдив, в первом полугодии там отдохнуло почти 127 тыс. россиян, а по российской статистике – 55 тыс.
Выезд россиян за рубеж с целью туризма за первое полугодие 2025 г.
(по данным Пограничной службы ФСБ, тыс. поездок)
Источник: Пресс-служба РСТ
