07 августа
Туроператоры: Все маршруты по Камчатке вновь открыты для туристов
Все достопримечательности края, которые были временно закрыты после сильногот землетрясения 30 июля, вновь открыты
Деятельность турбизнеса на Камчатке полностью восстановилась после землетрясения и цунами, все закрытые туристические маршруты открыты для туристов, аннуляции туров были единичными, сообщают сегодня «Интрфакс» и пресс-служба РСТ.
Напомним, что 30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами.
31 июля были закрыты семь маршрутов: вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский, пещеры вулкана Горелый, вулкан Авачинский, вулкан Козельский, экструзия Верблюд.
Порт Северо-Курильска, где вызванные землетрясением волны цунами частично повредили элементы причальных сооружений, восстановлен 1 августа, функционирует, возобновлено морское сообщение", - цитирует РСТ руководителя направления сборных туров туроператора RussiaDiscovery Ксению Рубцову.
Кроме того, важно отметить, что целевая аудитория Камчатки – путешественники, готовые к адаптации маршрутов при сохранении общей программы", - рассказал коммерческий директор маркетплейса Валерий Бритаус.
При этом туристов призвали соблюдать меры безопасности, учитывая недавнюю сейсмическую активность. Не рекомендуется также подниматься на вулкан Авачинский, где сохраняется риск камнепадов.
МЧС России по Камчатскому краю также предупредило туристов о необходимости воздержаться от выхода на маршруты в районе Ключевского вулкана из-за начавшегося извержения.
Фото: istockphoto.com
