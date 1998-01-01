Рязань туристическая: Пирог с калинкой, «малая» ВДНХ и первый в мире магазин Max Factor

Говоря о Рязани, которая расположена всего в 200 км от Москвы, многие сразу вспоминают знаменитые «грибы с глазами», рязанских баб, живописную Мещеру и есенинские места. Но на самом деле, знакомиться со всеми достопримечательностями и края, открывая все новые и новые места и «жемчужины» можно бесконечно.…

Сегодня мы начинаем рассказ нашего корреспондента о путешествии по уникальным достопримечательностям Рязанщины.

В 2025 году Рязань отмечает свое 930-летие и завершит юбилейный год масштабными гуляниями, став новогодней столицей России 2025–2026 года. Напомним, что Рязань получила такой статус уже во второй раз — она была новогодней столицей в 2019-2020 годах. Древнему городу снова достался переходящий талисман праздника.

По словам главы региона, Павла Малкова, в 2025 году туристический рост, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 12%, а по сравнению с 2023 годом - более, чем на 90%. В 2024 году Рязанскую область посетили более 1 миллиона 570 тысяч туристов.

В настоящее время в регионе активно развивается детский, гастрономический и промышленный туризм с экскурсиями на предприятия, обновляются общественные места, туристическая инфраструктура, восстанавливаются достопримечательности и знаковые места, например, «Рязанское ВДНХ».

Также в области проходят яркие событийные мероприятия, среди которых известный фестиваль воздушных шаров «Небо России», Форум древних городов, Дни креативных индустрий, фестивальное лето на Рязанской ВДНХ, новый фестиваль «Атмосфера» и, конечно, «День ВДВ» - не забываем, что Рязань – столица и этого российского праздника.

Буквально на днях АНО «агентство развития туризма Рязанской области» организовало пресс - тур для профильных СМИ, чтобы показать новые туристические возможности Рязани и рязанской области, в том числе – в плане научно - познавательного и событийного туризма. И кроме знаковых, обязательных к посещению мест, журналисты увидели совсем свежие, интересные и пока не раскрученные туристические локации.

Например, - музей «Пахнет хлебом». Это новое культурное пространство, где гостей города знакомят с секретами рязанских пекарей. Как хлеб помог Рязанщине стать уникальным русским краем, какой выпечкой славились Рязанские селения или что, например, означает выражение «Друг мой ситный». Многие слышали это выражение, но задумывались ли, откуда оно пошло?

Как оказалось, «Ситный» – это прилагательное, которое относится к хлебу, выпеченному из просеянной (через сито) муки. Туристы могут посетить различные театрализованные экскурсии, например «Вкусы и ароматы губернской Рязани», в ходе которой «владелица знаменитого магазина выпечки и кондитерских изделий Марфа Гавриловна» расскажет увлекательные истории и пригласит на чаепитие со знаменитым Калинником – гастрономическим брендом региона.

«Вот он, пирог с калинкой, с лесным душком!» – писал об этом сладком десерте, запеченном в капустных листьях, Владимир Даль. Современный калинник пекут из трех видов муки: ржаной, пшеничной и черёмуховой, а внутрь добавляют калиновый джем, покрывая сверху глазурью из белого шоколада и сгущенного молока.

Кстати, попробовать «аутентичную рязанскую кухню»: борщ с жареным карасём, мимозу со щукой, рязанский курник и мн. др., - можно просто гуляя по центру Рязани. Совсем недавно на фудкорте торгового центра «Виктория Плаза» открыли корнер «Калинник».

Его основатель, соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края - Дмитрий Кирилин рассказал, что идея создания калинника как рязанского гастрономического сувенира появилась в 2018 году, а в 2020-м десерт был выбран главным угощением Новогодней столицы.

Еще одно довольно новое музейное пространство, которое открылось в декабре 2023 года - Рязанский Музейный центр – РИАМЗ. Экспозиция самого большого, на сегодняшний день, музея, включает несколько разделов: от «До нашей эры» до «Вне земли», рассказывающей об освоении космического пространства.

В настоящее время в музее проходит выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни». Организаторы заявляют, что такой комбинации работ из Русского музея и курской Картинной галереи имени Дейнеки, никогда ранее не собиралось.

В Историческом салоне-музее «Аромат времени», расположенном в торговой галерее "Хлебная площадь", можно буквально «вдохнуть историю». - У каждой эпохи свои ароматы и мода на запахи может рассказать многое о времени и о людях, которые в нем жили, - комментирует создатель музея Ксения Паначева.

В свое время одна из самых креативных и активных рязанских экскурсоводов, Ксения решила помочь местным жителям и гостям города по-новому взглянуть на рязанские места.

«Мало кто знал, что в конце XIX века в Рязани открыл свой первый магазин Максимилиан Факторович, который позже приобрел мировую известность под именем Макс Фактор (Max Factor). Именно здесь, в нашем городе он делал первые шаги по созданию своей эксклюзивной косметики и парфюмерии, - отметила она. - Уроженец Лодзи, Максимилиан Абрамович приехал в Рязань в возрасте 27 лет и прожил здесь около десяти лет. В 1894 году, в доме № 48 по Соборной улице — это совсем недалеко от музея, он открыл свою первую парикмахерскую. И наш исторический салон посвящен, в том числе и всем рязанским аптекарям и парикмахерам».

Коллекция еще одного уникального «Музея истории холодного оружия имени В. А. Захарова» Рязани насчитывает более 250 экспонатов. И, несмотря на название, это не только клинки и ножи. В залах «Отечественная война 1812 год», «История казачества», «Холодное оружие страны советов», «Великая Отечественная война 1941-1945гг.», «Холодное оружие мира» демонстрируется стрелковое оружие разных эпох, военная форма, картины, скульптура, знамена и предметы амуниции.

Пройдясь по залам можно понять, какое оружие, например, использовалось в Отечественной войне 1812 года, чем сражались казаки до середины XIX века и как вооружали армию в годы Великой Отечественной войны.

Большая гордость и любимое место отдыха горожан - вновь воссозданное городское пространство «Рязанской ВДНХ». Комплекс построили ударными темпами в 1955 году: с 19 августа по 19 октября! Выставка из 21 павильона, где были представлены различные отрасли народного хозяйства региона, была круглогодичной, но позже оказалась местом торговли: здесь открылись оптовые магазины, а сам комплекс переименовали в Торговый городок.

Летом 2024 года проект получает новое название — Рязанская ВДНХ. Это переименование — возвращение к истокам, где соединились культурная и историческая идентичность Рязанской области с креативными индустриями региона в лице рязанских гастрономических брендов и тематических фестивалей.

Безусловно, одно из самых знаковых мест Рязанской области - Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, который 26 июля отметил 130-летие со дня рождения великого поэта и 60-летие создания музея. В 1965 году решением Министерства культуры РСФСР к 70-летию со дня рождения С.А. Есенина на его родине был открыт мемориальный дом-музей. Именно на его базе позже был создан Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, бережно хранящий память о великом русском поэте. По словам директора музея, - Вячеслава Журавлева «сердцем» комплекса навсегда останется родительский дом Есенина, «золотая бревенчатая изба», восстановленная в 2000 году.

Помимо родительского дома, на территории усадьбы-заповедника находится Земская школа, где учился поэт, а также парк и множество других зданий, сохранивших в себе дух той эпохи.

Всего в фондах насчитывается более 30 тысяч экспонатов.

Продолжение рассказа — в наших выпусках в пятницу, 8 августа и в понедельник, 11 августа



