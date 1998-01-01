|
туристический бизнес
для профессионалов
07 августа
Погранслужба ФСБ РФ: В первом полугодиии иностранный турпоток в Россию вырос на 7,6%
По итогам первого полугодия 2025 года в топ-5 вошла Саудовская Аравия, которые ранее не входила даже в топ-30
Россию с января по июнь 2025 года с целью туризма посетили 629 тыс. иностранных граждан, это на 7,6% больше, чем в первом полугодии 2024 года, сообщают сегодня «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ России.
В первую десятку стран, откуда приехало больше всего туристов, вошли Китай (317,8 тыс., +5,3% год к году), Турция (30,8 тыс., +15%), Германия (26,4 тыс., +9,4%), Туркменистан (26,5 тыс., -14,8%), Саудовская Аравия (21,4 тыс., +32,7%), ОАЭ (16,8 тыс., -12,4%), Индия (14,6 тыс., +43%), Иран (10,9 тыс., -22,3%), Казахстан (10 тыс., +2%), Куба (8,5 тыс., соответствует показателю прошлого года).
Туроператоры не видят организованных групп туристов из этих стран, а также Эстонии, Латвии или Кубы.
Не оправдал ожиданий иранский рынок – у наших партнеров в преддверии сезона была масса планов: помимо блоков на регулярных рейсах, планировались и чартерные программы, но они не осуществились из-за июньских событий на Ближнем Востоке", - сообщил он.
В Топ-10 по въезду со всеми целями (не только туризм) вошли Узбекистан (1,8 млн, +0,56% год к году), Казахстан (1,6 млн, +2%), Таджикистан (821 тыс., -16%), Китай (767,7 тыс., +9,58%), Киргизия (515,8 тыс., -6,2%), Абхазия (329 тыс., -5,7%), Армения (281,2 тыс., -6,1%), Азербайджан (231,7 тыс., -10%), Белоруссия (228,9 тыс., +19,7%), Монголия (165,6 тыс., -4%).
Рейтинг стран по въездному турпотоку в Россию за первое полугодие 2025 года (в скобках - динамика по сравнению с I полугодием 2024 года):
|
