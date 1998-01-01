Главная
Новости
07 августа
Погранслужба ФСБ РФ: В первом полугодиии иностранный турпоток в Россию вырос на 7,6%
По итогам первого полугодия 2025 года в топ-5 вошла Саудовская Аравия, которые ранее не входила даже в топ-30

 

Россию с января по июнь 2025 года с целью туризма посетили 629 тыс. иностранных граждан, это на 7,6% больше, чем в первом полугодии 2024 года, сообщают сегодня «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ России.

 

В первую десятку стран, откуда приехало больше всего туристов, вошли Китай (317,8 тыс., +5,3% год к году), Турция (30,8 тыс., +15%), Германия (26,4 тыс., +9,4%), Туркменистан (26,5 тыс., -14,8%), Саудовская Аравия (21,4 тыс., +32,7%), ОАЭ (16,8 тыс., -12,4%), Индия (14,6 тыс., +43%), Иран (10,9 тыс., -22,3%), Казахстан (10 тыс., +2%), Куба (8,5 тыс., соответствует показателю прошлого года).

Во второй десятке – Эстония (7,5 тыс., +2%), Белоруссия (7 тыс., +85%), Узбекистан, (6,4 тыс., +4,8%) , Оман (6,1 тыс., +156%), Кувейт (6,1 тыс., -1%), Таиланд (5,3 тыс., +11%), Латвия (5,2 тыс., -5,3%), Южная Корея (5,1 тыс., +13%), Израиль (4,8 тыс., +2,8%), Вьетнам (4,3 тыс., +188%).

Как напомнили в ассоциации, не из всех вошедших в топ рейтинга стран в Россию реально едут туристы. Часто иностранцы приезжают с личными целями (навестить родственников или по бизнесу), но указывают в качестве цели поездки туризм. Например, такая ситуация с занявшими третье и четвертое место в рейтинге Германией и Туркменистаном.

Туроператоры не видят организованных групп туристов из этих стран, а также Эстонии, Латвии или Кубы.

"Из Китая, который традиционно занимает первое место в рейтинге по въездному турпотоку, много классических групповых туристов. На втором месте оказалась Турция, откуда сейчас туроператоры тоже фиксируют спрос на туры в Россию. Правда, большая часть из этого турпотока – это все же граждане, которые приезжают в Россию самостоятельно с личными целями", - отметили в ассоциации.

Как сообщил вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор компании "Интурист" Александр Мусихин, наибольший рост демонстрируют страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Вьетнам, откуда приехало на 188% больше туристов.
"Это связано с открытием прямого авиасообщения, рекламной активностью как российских властей, так и бизнеса.

Не оправдал ожиданий иранский рынок – у наших партнеров в преддверии сезона была масса планов: помимо блоков на регулярных рейсах, планировались и чартерные программы, но они не осуществились из-за июньских событий на Ближнем Востоке", - сообщил он.

По прогнозу эксперта, в ближайшие месяцы основными рынками для организованного въездного туризма будут страны Восточной и Юго-Восточной Азии, а также некоторые страны Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман).

Всего с января по июнь 2025 года в Россию въехало 7 840 046 иностранцев со всеми целями. Это почти на 2% меньше, чем годом ранее.

В Топ-10 по въезду со всеми целями (не только туризм) вошли Узбекистан (1,8 млн, +0,56% год к году), Казахстан (1,6 млн, +2%), Таджикистан (821 тыс., -16%), Китай (767,7 тыс., +9,58%), Киргизия (515,8 тыс., -6,2%), Абхазия (329 тыс., -5,7%), Армения (281,2 тыс., -6,1%), Азербайджан (231,7 тыс., -10%), Белоруссия (228,9 тыс., +19,7%), Монголия (165,6 тыс., -4%).

/TOURBUS.RU

 

Рейтинг стран по въездному турпотоку в Россию за первое полугодие 2025 года (в скобках - динамика по сравнению с I полугодием 2024 года):

  1. Китай – 317 831 (+5.3%)

  2. Турция – 30 819 (+15.0%)

  3. Германия – 26 437 (+9.4%)

  4. Туркменистан – 26 588 (−14.8%)

  5. Саудовская Аравия – 21,487 (+32.7%)

  6. Объединенные Арабские Эмираты – 16 880 (−12.4%)

  7. Индия – 14,675 (+43.2%)

  8. Иран – 10 930 (−22.3%)

  9. Казахстан – 10 042 (+2.3%)

  10. Куба – 8 493 (+0.05%)

  11. Эстония – 7 528 (+2.4%)

  12. Белоруссия – 7,009 (+85.0%)

  13. Узбекистан – 6 481 (+4.8%)

  14. Оман – 6 194 (+156.5%)

  15. Кувейт — 6 172 (−1.0%)

  16. Таиланд – 5 330 (+11.6%)

  17. Латвия – 5 196 (−5.3%)

  18. Южная Корея – 5 145 (+13.2%)

  19. Израиль – 4 836 (+2.8%)

  20. Вьетнам – 4 290 (+188.3%)


