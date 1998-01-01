Эксперты: Россияне все больше интересуются египетским Средиземноморьем и круизами по Нилу

В Египте российские туристы помимо традиционных Хургады и Шарм-эль-Шейха стали выбирать и новые направления. Наших сограждан можно встретить на юге страны – в Асуане и Луксоре, а также на севере, на курорте Средиземного моря Эль-Аламейн, который называют «египетскими Мальдивами».

Об этом агентству РИА «Новости» рассказал министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи.

Он отметил, что россияне добираются даже до оазиса Сива, который находится примерно в 300 км к юго-западу от побережья Средиземного моря. Туда их скорее всего привлекают песчаные дюны как идеальное место для сэндбординга и остров Фантазии на озера Сива, славящийся великолепными закатами.

Генеральный директор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ, считает, что Северное побережье Египта, курорты которого сравнивают с Мальдивами за белоснежный песок и чистоту воды, приобретает новую жизнь.

«Это южное Средиземноморье, а значит там сезон длится дольше, чем на пляжах того же Лазурного берега. К тому же на египетских курортах стали открываться хорошие отели, например, Vida Marassi Marina Resort или Address Beach Resort Marassi, а также столь любимые российскими туристами отели турецкой сети Rixos. Новые гостиницы побережья Средиземного моря выгодно отличаются от того, к чему привыкли туристы, отдыхавшие ранее на курортах Красного моря.

В том числе и поэтому средиземноморские курорты Египта становятся все более популярными. Как и Каир. Открытие нового Каирского музея делает город суперинтересным и для школьников, которые изучают историю Древнего Египта, и вообще для всех желающих увидеть эту античную красоту», – рассказал он.

Еще одно популярное направление сегодня – премиальные круизы по Нилу с посещением Луксора и Асуана, добавил г-н Арутюнов.

Эксперт считает, что наши люди наконец-то поняли, что Египет – это не только массовые курорты Красного моря, не только all inclusive, но еще очень много интересного, нового и действительно качественного.

Компания Fun&Sun тоже предлагает туры на средиземномрский курорт Эль-Аламейн. «Здесь находятся премиальные отели, где любят отдыхать сами египтяне. – рассказала PR-директор Ольга Ланская. – Мы продаем его с прошлого года.

Спрос пока нельзя называть массовым, так как от ближайшего аэропорта в Каире туристам предстоит еще трехчасовой трансфер до курорта».

По словам руководителя международных проектов «Слетать.ру» Любови Ворониной, компания уже давно продает северное побережье Египта. Наиболее востребованы у клиентов Эль Аламейн и Александрия. Воронина отметила хороший спрос и подтвердила, что туристы стали больше интересоваться альтернативными местами отдыха в этой стране.

«На Средиземноморском побережье находятся очень интересные курорты, в сотрудничестве с которых мы весьма заинтересованы. – добавила г-жа Воронина. – Надеемся, что дальнейшее развитие туризма в Египте пойдет именно в этом направлении».

Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян согласен с коллегами, что спрос на Средиземноморское побережье растет, однако, по его оценке, это все равно единицы процентов от общего российского турпотока в Египет. Тем не менее, интерес к египетской Средиземноморской ривьере в компании вырос в три раза относительно прошлого года. «Главным драйвером становится развитие отельной базы, в частности, качественный толчок дало открытие отеля Rixos в этом регионе», – уточнил он.

Отметим, что в 2024 году Египет посетили 1,6 млн россиян, что на 15% больше показателя 2023 года. Наши соотечественники занимают вторую строчку рейтинга после немецких туристов.

