Новости “КоммерсантЪ”: Авиакомпании из Египта и Филиппин хотят забрать у авиакомпании S7 лайнеры Airbus A320neo и возить на них российских туристов Авиакомпании AlMasria и SEAIR Int предложили правительству РФ обсудить передачу им самолетов семейства Airbus A320/321neo, находящихся в лизинге у авиакомпании S7

Как cообщает газета “КоммерсантЪ”, авиакомпании из Египта и Филиппин предложили забрать у авиакомпании S7 лайнеры Airbus A320neo с «проблемными» американскими двигателями, ремонт которых в России невозможен. Перевозчики обещают поставить их на рейсы между курортами своих стран и российскими городами. Потенциально речь может идти и об обмене простаивающих самолетов S7 и других российских перевозчиков на лайнеры других типов. По сведениям издания, частные авиакомпании AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины) предложили в начале августа Минтрансу, вице-премьеру Виталию Савельеву и премьеру Михаилу Мишустину обсудить передачу им самолетов семейства Airbus A320/321neo, находящихся в лизинге у авиакомпании S7, и разрешить вывоз воздушных судовиз России. В письме на имя Виталия Савельева отмечается, что современные авиалайнеры требуют регулярного технического обслуживания, а длительное хранение без эксплуатации может привести к значительным затратам на восстановление их летной годности в будущем. «Кроме того, наличие этих самолетов в России при отсутствии возможности их полноценного использования не приносит экономической выгоды ни государству, ни авиакомпании»,— подчеркивается в обращении Как пишет газета, всего у S7 в парке 39 самолетов Airbus A320/321neo, из которых летает только 11 А320neo. Все они принадлежат иностранным лизингодателям. Эти самолеты составляют более трети парка перевозчика. При этом A320/321neo оснащены двигателями P&W, с проблемами в обслуживании которых столкнулись все эксплуатанты в мире. В РФ это фактически невозможно из-за сложности ремонта, а завезти нельзя из-за санкций и дефицита этих двигателей на рынке. Кроме лайнеров S7 в РФ остается еще 27 самолетов A320/А321neo, но они оснащены другими типами двигателей и находятся в эксплуатации. В приложенном к обращению письме авиакомпании SEAIR говорится о потребности в двух A321neo, на которых перевозчик хотел бы начать летать с Филиппин во Владивосток, в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Сама авиакомпания базируется на Филиппинах, в ее парке, согласно сайту, три самолета. В обращении AlMasria указано, что ее чартерные рейсы уже активно летают на курорты Египта из Петербурга, Москвы, Казани, Екатеринбурга и перевозчик заинтересован в увеличении провозных емкостей. У авиакомпании восемь самолетов в парке, согласно Flightradar24. На данном этапе AlMasria может приобрести три-пять бортов. Сообщается, что оба перевозчика «хорошо понимают специфику самолетов neo и двигателей P&W» и готовы заняться восстановлением летной годности для последующего легального обслуживания. Они такжет готовы взять на себя юридическое урегулирование сделки с иностранными лизингодателями и страховыми компаниями,. . Интерес иностранных авиаперевозчиков к столь трудоемкой и затратной процедуре может быть объясним ценой вопроса. Собеседники издания в авиаотрасли отмечают, что сделки страхового урегулирования по оставшимся без официального обслуживания в РФ самолетам происходили по ценам ниже рыночной стоимости бортов. В РФ уже были прецеденты, когда авиакомпании закрывали сделки страхового урегулирования за самолеты других перевозчиков. Так, «Победа» и AzurAir «очистили» от двойной регистрации и забрали себе последние два Boeing прекратившей после 2022 года полеты Royal Flight Но часть источников газеты сомневается, что иностранные лизингодатели и страховые компанию пойдут на сделку с участниками из других стран. Санкции разрешают страховое урегулирование исключительно в рамках завершения отношений с российскими компаниями, напоминают собеседники издания. Из России вывоз самолетов и комплектующих даже на ремонт за рубеж с 2022 года возможен только с разрешения правительственной комиссии по транспорту, в состав которой помимо Минтранса, Минпромторга, Минэкономики также входят МВД и ФСБ. Именно ФСБ не согласовала авиакомпании Red Wings возврат иностранным лизингодателям восьми Airbus, которые та перестала эксплуатировать с весны 2022 года. Российская сторона была бы заинтересована не в избавлении от простаивающей техники, а в ее обмене на лайнеры, поддерживать летную годность которых можно и в условиях санкций, говорит исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев. Кроме того, по его словам, страховое урегулирование минимизирует риски отказа в официальном обслуживании для иностранных получателей таких бортов. Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов выгоду РФ в передаче бортов считает неочевидной. По его мнению, более целесообразно предварительно провести анализ возможности использования запчастей этих самолетов в России и только после независимой оценки принимать решения о возможной передаче ВС. В случае же оставления простаивающих самолетов в стране, рассуждает эксперт, возможно, имело бы смысл ставить вопрос о механизме компенсации авиакомпаниям или аэропортам за платное хранение нелетающей техники. /TOURBUS.RU

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