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06 августа
Минэкономразвития РФ: Штрафы для не прошедших классификацию отелей вступят в силу с 6 сентября
Уже с 1 сентября объекты, не прошедшие классификацию, не будут отображаться в системах бронирования
С 6 сентября вступают в силу изменения в административный кодекс, которые вводят штрафы за деятельность не прошедших классификацию средств размещения в размере от 300 до 450 тыс. рублей для юрлиц, сообщает сегодня Минэкономразвития РФ.
«Ситуация с прохождением средствами размещения классификации обсуждалась в Москве на конференции "Самооценка как этап классификации средств размещения: цифровые и экспертные решения, государственный контроль и поддержка бизнеса".
Ее участники подчеркнули, что с 1 сентября объекты, не прошедшие эту процедуру, не будут отображаться в системах бронирования агрегаторов.
А уже с 6 сентября вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, где установлены штрафы за работу средств размещения, которые не прошли классификацию.
Для юридических лиц сумма составит от 300 до 450 тыс. рублей. Повторное нарушение этого требования или неисполнение предписания органа контроля приведет к наложению оборотных штрафов», - говорится в сообщении.
"Эта реформа направлена на решение двух задач: создать равные условия для работы всех участников рынка и повысить доверие туристов к качеству размещения. До 1 января нынешнего года под классификацией понимали исключительно получение звезд гостиницами. С начала этого года сама процедура классификации претерпела существенные изменения и разделилась на два этапа, а в ее периметр вошли не только гостиницы, но и базы отдыха, кемпинги и санатории. Теперь классификация — это двухэтапная процедура.
Первый этап обязателен для всех средств размещения — это самооценка, результатом которой становится включение средства размещения в созданный Росаккредитацией реестр средств размещения.
Без прохождения этого этапа средство размещения работать не может", - отметил г-н Херсонцев.
До этого срока все средства размещения – и гостиницы, которые автоматически были перенесены в новый реестр, и кемпинги, и базы отдыха – должны завершить самооценку, обновить информацию о своей деятельности и с помощью фотографий, сделанных в мобильном приложении "Инспектор", подтвердить свое соответствие обязательным требованиям", - говорится в сообщении.
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