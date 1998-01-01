Исследование: Российские авиакомпании заметно увеличивают инвестиции в кибербезопасность

IT-компания Ors опубликовала исследование "Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиационных IT-технологий в России"

В 2025 году 36% российских авиакомпаний увеличили инвестиции в кибербезопасность, а к 2030 году повысить их планируют более 80% перевозчиков, показало исследование, проведенное IT-компанией Ors, которого цитирует сегодня «Интерфакс».

"В 2025 году 36% российских авиакомпаний увеличили инвестиции в кибербезопасность. А к 2030 году повысить их собирается более 80% перевозчиков. Ни одна авиакомпания не планирует сокращения — показатель, отражающий консенсус по критичности проблемы", сообщает разработчик.

Как поясняют организаторы исследования "Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиационных IT-технологий в России", в его рамках было проведено анонимное анкетирование более 40 топ-менеджеров крупнейших авиакомпаний, ОТА и авиационных вендоров, обслуживающих более 90% авиационного пассажиропотока в стране.



"Авиакомпании ощущают усложнение угроз. В 2025 году половина респондентов отметила рост сложности киберинцидентов — это заметный скачок по сравнению с 39% в 2024 году. Лишь 5% в 2025 году заметили снижение сложности атак по сравнению с 13%-ми в 2024 году.

Атаки становятся более продвинутыми: используются мультивекторные сценарии, инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, уязвимости у поставщиков.

Усложняется и сама ИТ-среда авиакомпаний: растет число систем, API и облачных решений — а значит, и точек риска", - отмечается в сообщении.



Как мы сообщали ранее, IT-инфраструктура "Аэрофлота" 28 июля подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Пострадали десятки тысяч пассажиров.

Генпрокуратура РФ заявляла о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как сообщала газета «КоммерсантЪ», хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY заявили, что якобы провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота».

Хакеры утверждали, что на протяжении года «находились внутри корпоративной сети» «Аэрофлота». В результате они якобы уничтожили около 7000 серверов — физических и виртуальных.

Хакеры рассказали, что заполучили базы данных истории перелетов, скомпрометировали все критические корпоративные системы, получили контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая руководство, а также «скопировали данные с серверов прослушки» и из систем наблюдения и контроля за персоналом.

Объем полученной информации хакеры оценили в 12TB баз данных. «Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление будет требовать, возможно, десятки миллионов долларов. Ущерб — стратегический»,— сказано в заявлении Silent Crow, опубликованном в Telegram, которое процитировал «КоммерсантЪ».

/TOURBUS.RU