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06 августа
Исследование: Российские авиакомпании заметно увеличивают инвестиции в кибербезопасность
IT-компания Ors опубликовала исследование "Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиационных IT-технологий в России"
В 2025 году 36% российских авиакомпаний увеличили инвестиции в кибербезопасность, а к 2030 году повысить их планируют более 80% перевозчиков, показало исследование, проведенное IT-компанией Ors, которого цитирует сегодня «Интерфакс».
"В 2025 году 36% российских авиакомпаний увеличили инвестиции в кибербезопасность. А к 2030 году повысить их собирается более 80% перевозчиков. Ни одна авиакомпания не планирует сокращения — показатель, отражающий консенсус по критичности проблемы", сообщает разработчик.
Атаки становятся более продвинутыми: используются мультивекторные сценарии, инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, уязвимости у поставщиков.
Усложняется и сама ИТ-среда авиакомпаний: растет число систем, API и облачных решений — а значит, и точек риска", - отмечается в сообщении.
Как мы сообщали ранее, IT-инфраструктура "Аэрофлота" 28 июля подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Пострадали десятки тысяч пассажиров.
Генпрокуратура РФ заявляла о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Как сообщала газета «КоммерсантЪ», хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY заявили, что якобы провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота».
Хакеры утверждали, что на протяжении года «находились внутри корпоративной сети» «Аэрофлота». В результате они якобы уничтожили около 7000 серверов — физических и виртуальных.
Хакеры рассказали, что заполучили базы данных истории перелетов, скомпрометировали все критические корпоративные системы, получили контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая руководство, а также «скопировали данные с серверов прослушки» и из систем наблюдения и контроля за персоналом.
Объем полученной информации хакеры оценили в 12TB баз данных. «Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление будет требовать, возможно, десятки миллионов долларов. Ущерб — стратегический»,— сказано в заявлении Silent Crow, опубликованном в Telegram, которое процитировал «КоммерсантЪ».
/TOURBUS.RU
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