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«Библио-Глобус» требует от тунисской а/к Express Airline 550 млн руб. за срыв чартерной программы/ Pegas Touristik продлит полетную программу в Стамбул из Москвы на осенне-зимний сезон/ Блоки мест на зимних рейсах Qatar Airways возьмет только один туроператор

«Библио-Глобус» требует от тунисской а/к Express Airline 550 млн руб.

ООО "Библио-Глобус Туроператор" подало иск в Арбитражный суд Москвы к тунисской авиакомпании Express Airline, сказано в материалах судебной картотеки.

Заявление зарегистрировано 4 августа. Суть претензий не уточняется. Исковые требования составляют почти 550 млн руб.



По данным “Интерфакса" , в конце апреля "Библио-Глобус" планировал запустить туры из Москвы и Санкт-Петербурга в Энфиду, программу должна была обслуживать Express Airline. Однако за пару дней до старта туроператор уведомил агентов об отмене туров в Тунис, ссылаясь на информацию Express Airline о невозможности предоставления услуг перевозки.

Туристам предложили получить полный возврат денег или перебронирование на одно из альтернативных направлений, включая Турцию, Сочи, Египет.

Pegas Touristik продлит полетную программу в Стамбул из Москвы на осенне-зимний сезон

Туроператор Pegas Touristik сообщил о продлении полетной программы в Стамбул из Москвы на осенне-зимний сезон 2025–2026 годов, - информирует АТОР.

Летняя полетная программа из Москвы в Стамбул туроператора (блоки мест на ежедневных прямых рейсах Southwind из Шереметьево) плавно перетечет в зимний сезон.

«Блочная полетная программа с ежедневными рейсами в Стамбул продлевается и запланирована уже до 28 марта 2026 года. Туры на ее базе можно сформировать любой продолжительности – от 1 до 29 ночей», – сообщили в Pegas Touristik.

На решение туроператора о продлении летней программы на осенне-зимний сезон 2025/2026 гг. повлияли активные продажи туров в Стамбул на этой перевозке в летний период.

По данным Pegas Touristik, блоки мест загружаются хорошо. «Пакетные туры активно покупают. Сейчас идут продажи на август и сентябрь, есть уже брони и на новогодние заезды», – уточнили в компании.

Кроме туроператорской перевозки PEGAS Touristik, в Стамбул осенью (с 3 сентября по 25 октября) блочная программа имеется у туроператора Fun&Sun.

Сейчас этот туроператор также рассматривает вопрос о продлении ее на зиму, но решение пока не принято.

Блоки мест на зимних рейсах Qatar Airways возьмет только один туроператор

Блочная программа туроператора «Пакс» на рейсах Qatar Airways стартует 4 октября и продлится до мая 2026 года. Продажи на первые даты уже практически закрыты, - сообщает РСТ.

«Пакс» второй год подряд берет блоки мест на рейсах Qatar Airways в Доху. полноценная программа на весь зимний сезон с частотой четыре раза в неделю.

«Мы считаем, что Катар за последние несколько лет из классического стоповера превратился в самостоятельное направление пляжного и экскурсионного туризма, предлагает чрезвычайно конкурентные цены на качественный отдых. В прошлом году по объемам продаж в нашей компании Катар вошел в топ-5 самых популярных стран у россиян. Пять лет назад на стоповер (пребывание в стране до трех ночей) приходилось до 80% всех продаж и невозможно даже было представить такую эволюцию», – говорит заместитель директора туроператора Любовь Чучмаева.

Сейчас в «Паксе» на туры со стоповером приходится не более 20% от всех продаж. Примерно по 15% туристов берут туры на 5-6 и 10-14 ночей. Основной объем (50%) дают поездки продолжительностью 7-9 ночей.

При поездке в Катар граждане РФ могут получить 30-дневную визу по прилете в международном аэропорту Дохи. Визовый сбор отсутствует, из требований – паспорт должен действовать 6 месяцев на момент въезда в страну.

/TOURBUS.RU