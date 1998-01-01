|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
06 августа
Новости туроператоров
«Библио-Глобус» требует от тунисской а/к Express Airline 550 млн руб. за срыв чартерной программы/ Pegas Touristik продлит полетную программу в Стамбул из Москвы на осенне-зимний сезон/ Блоки мест на зимних рейсах Qatar Airways возьмет только один туроператор
«Библио-Глобус» требует от тунисской а/к Express Airline 550 млн руб.
ООО "Библио-Глобус Туроператор" подало иск в Арбитражный суд Москвы к тунисской авиакомпании Express Airline, сказано в материалах судебной картотеки.
Туристам предложили получить полный возврат денег или перебронирование на одно из альтернативных направлений, включая Турцию, Сочи, Египет.
Pegas Touristik продлит полетную программу в Стамбул из Москвы на осенне-зимний сезон
Туроператор Pegas Touristik сообщил о продлении полетной программы в Стамбул из Москвы на осенне-зимний сезон 2025–2026 годов, - информирует АТОР.
Летняя полетная программа из Москвы в Стамбул туроператора (блоки мест на ежедневных прямых рейсах Southwind из Шереметьево) плавно перетечет в зимний сезон.
«Блочная полетная программа с ежедневными рейсами в Стамбул продлевается и запланирована уже до 28 марта 2026 года. Туры на ее базе можно сформировать любой продолжительности – от 1 до 29 ночей», – сообщили в Pegas Touristik.
На решение туроператора о продлении летней программы на осенне-зимний сезон 2025/2026 гг. повлияли активные продажи туров в Стамбул на этой перевозке в летний период.
По данным Pegas Touristik, блоки мест загружаются хорошо. «Пакетные туры активно покупают. Сейчас идут продажи на август и сентябрь, есть уже брони и на новогодние заезды», – уточнили в компании.
Кроме туроператорской перевозки PEGAS Touristik, в Стамбул осенью (с 3 сентября по 25 октября) блочная программа имеется у туроператора Fun&Sun.
Сейчас этот туроператор также рассматривает вопрос о продлении ее на зиму, но решение пока не принято.
Блоки мест на зимних рейсах Qatar Airways возьмет только один туроператор
Блочная программа туроператора «Пакс» на рейсах Qatar Airways стартует 4 октября и продлится до мая 2026 года. Продажи на первые даты уже практически закрыты, - сообщает РСТ.
«Пакс» второй год подряд берет блоки мест на рейсах Qatar Airways в Доху. полноценная программа на весь зимний сезон с частотой четыре раза в неделю.
«Мы считаем, что Катар за последние несколько лет из классического стоповера превратился в самостоятельное направление пляжного и экскурсионного туризма, предлагает чрезвычайно конкурентные цены на качественный отдых. В прошлом году по объемам продаж в нашей компании Катар вошел в топ-5 самых популярных стран у россиян. Пять лет назад на стоповер (пребывание в стране до трех ночей) приходилось до 80% всех продаж и невозможно даже было представить такую эволюцию», – говорит заместитель директора туроператора Любовь Чучмаева.
Сейчас в «Паксе» на туры со стоповером приходится не более 20% от всех продаж. Примерно по 15% туристов берут туры на 5-6 и 10-14 ночей. Основной объем (50%) дают поездки продолжительностью 7-9 ночей.
При поездке в Катар граждане РФ могут получить 30-дневную визу по прилете в международном аэропорту Дохи. Визовый сбор отсутствует, из требований – паспорт должен действовать 6 месяцев на момент въезда в страну.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72