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06 августа
Conviasa возобновила рейсы из Москвы на остров Маргарита
Самолет венесуэльского перевозчика будет вылетать раз в 15 дней из "Внуково"
Туроператоры возобновили продажи пакетных туров в Венесуэлу на рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa, первый рейс приземлился на острове Маргарита на этой неделе, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.
Самолет венесуэльского перевозчика будет вылетать раз в 15 дней из "Внуково" в Порламар, расположенный в юго-восточной части острова Маргарита. В обратном направлении предусмотрена техническая посадка в Каракасе, затем – перелет до "Внуково". По информации консолидатора полетной программы компании "Венетур Русия", на первом рейсе было 85 пассажиров.
«Это туристы, в том числе семейные пары с детьми, а также представители туристических агентств, для которых организована ознакомительная поездка по стране и инспекция отелей.
Они посмотрят Маргариту, отели острова, затем отправятся в столицу Венесуэлы Каракас и один из старейших и живописных городов нашей страны – высокогорную Мериду», - говорится в сообщении.
Однако в конце октября 2024 года Conviasa, организатором рейсов которой выступал туроператор "Тез Тур", прекратила полеты.
В начале 2025 года отменил авиарейсы на венесуэльский остров и Nordwind.
В первом квартале 2025 года в Венесуэле из-за отсутствия авиарейсов побывало всего 1 135 россиян, - сообщает «Интерфакс».
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