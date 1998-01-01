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06 августа
Conviasa возобновила рейсы из Москвы на остров Маргарита

Самолет венесуэльского перевозчика будет вылетать раз в 15 дней из "Внуково"


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Туроператоры возобновили продажи пакетных туров в Венесуэлу на рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa, первый рейс приземлился на острове Маргарита на этой неделе, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.

 

Самолет венесуэльского перевозчика будет вылетать раз в 15 дней из "Внуково" в Порламар, расположенный в юго-восточной части острова Маргарита. В обратном направлении предусмотрена техническая посадка в Каракасе, затем – перелет до "Внуково". По информации консолидатора полетной программы компании "Венетур Русия", на первом рейсе было 85 пассажиров.

 

«Это туристы, в том числе семейные пары с детьми, а также представители туристических агентств, для которых организована ознакомительная поездка по стране и инспекция отелей.

Они посмотрят Маргариту, отели острова, затем отправятся в столицу Венесуэлы Каракас и один из старейших и живописных городов нашей страны – высокогорную Мериду», - говорится в сообщении.

По информации туроператора, туры в Венесуэлу помимо отдыха на острове и экскурсий могут включать посещение национального парка Канайма, где находится самый высокий на планете водопада Анхель. Добраться туда можно только внутренним авиарейсом. 

В компании Fun&Sun, которая участвует в реализации программы, добавили, что бронирования пакетных туров с перелетом на рейсах Conviasa идут активно, с глубиной до декабря. 
"У нас в планах – активная работа на направлении, расширение ассортимента отелей, а также запуск комбинированных туров для совмещения отдыха на острове Маргарита и острове Коче", - сообщила PR-директор туроператора Ольга Ланская.

Как напомнили в РСТ, авиакомпания Conviasa, а также российский перевозчик Nordwind год назад также летали из столицы РФ на остров Маргарита.

Однако в конце октября 2024 года Conviasa, организатором рейсов которой выступал туроператор "Тез Тур", прекратила полеты.

В начале 2025 года отменил авиарейсы на венесуэльский остров и Nordwind.

По словам директора "Венетур Русия" Калима Себастьяна Дэлии, возобновление полетной программы из России – большое событие. Первый рейс с российскими туристами встречала министр туризма Венесуэлы Летисия Гомес.
"Это – большой шаг в расширении дипломатического и экономического сотрудничества между нашими странами. Традиционно оно концентрировалось в энергетической сфере, но мы уверены, что в туризме оно будет еще более успешным", - цитирует его пресс-служба РСТ.

Гражданам России для въезда в Венесуэлу с целью туризма сроком до 90 дней виза не требуется. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в Венесуэлу с целью туризма в 2023 году въехало 16,2 тыс. туристов из России, в 2024 – 18,6 тыс.

В первом квартале 2025 года в Венесуэле из-за отсутствия авиарейсов побывало всего 1 135 россиян, - сообщает «Интерфакс».
/TOURBUS.RU


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