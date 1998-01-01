Статистика: Российский турпоток на Мальдивы вырос в этом году более, чем на 20%

Согласно данным, опубликованным министерством туризма Мальдив, по итогам первого полугодия 2025 года, количество иностранцев, побывавших на Мальдивских островах в январе-июне, достигло 1 108 130. Это на 9,1% больше, чем в том же периоде 2024 года.

В ТОП-5 ключевых рынков Мальдивских островов в первом полугодии 2025 года вошли:

Китай – 140 844 визита (+16,7% год к году)

Россия – 126 780 визитов (+20,7% год к году)

Великобритания – 108 371 визит (+16% год к году)

Италия – 86 980 визитов (+8,7% год к году)

Германия – 82 188 визитов (+5,2% год к году)

Россия в списке ключевых поставщиков туристов на Мальдивы продолжает занимать вторую строчку после граждан Китая. При этом прирост объемов турпотока у России – самый высокий не только среди всех стран ТОП-5, но и вообще среди всех стран, которые отправили в январе-июне на Мальдивы свыше 10 тыс. туристов.

Как отмечает сегодня пресс-служба АТОР, наилучшая динамика визитов российских граждан пришлась на весну и начало лета.

Если в январе-марте помесячный прирост в годовом выражении колебался в пределах 4,6 – 11,6%, то в апреле прирост объемов российского турпотока был уже +21% год к году, в мае +51,3% и в июне +46,1%.

По словам экспертов АТОР, такой яркой динамики в весенне-летний период у российского рынка еще никогда не было. Впрочем, абсолютные цифры нагляднее всего. Так, в июне («низкий» сезон) на Мальдивы приехал 21 721 гражданин России – почти столько же, сколько в январе, пиковом месяце «высокого» сезона, и больше, чем в феврале с его праздничными датами 14 и 23.

Ранее же май и июнь были одними из самых непопулярных месяцев у россиян для визитов на острова.

Таким образом, отмечают в АТОР, сезонность в смысле разницы в объемах российского турпотока в этом году на Мальдивах если не исчезла, то в значительной мере сгладилась, замечают эксперты туротрасли.

Официальная статистика Мальдивских островов согласуется с данными туроператоров: в разных компаниях этим летом фиксируют увеличение продаж туров на Мальдивы на 15–30%, в отдельных случаях – до 100%.

Основные драйверы роста – расширение объема и географии авиаперевозок, более доступные цены на отели летом и в целом растущая популярность летнего отдыха на островах.

Как отмечали ранее в Space Travel, за последние годы имидж Мальдив заметно изменился: если раньше это было исключительно премиальное направление, то теперь курорты все чаще выбирают туристы со средним и выше среднего бюджетом.

Большую роль в повышенном спросе играют летние цены. Напомним, что до 30 сентября отели Мальдив работают по тарифам «низкого» сезона, которые могут быть ниже тарифов «высокого», зимнего сезона, от 20% до 70%.

Мальдивы при сохранении нынешней динамики поставят новый рекорд в 2025 году

Напомним, в 2024 году Мальдивы поставили исторический годовой рекорд по российскому турпотоку – 225 205 визитов граждан РФ.

С учетом нынешней динамики в +20,7% за первое полугодие и нетипично высоких летних продаж, в 2025 году Мальдивы наверняка превзойдут показатели прошлого года, поставив новый рекорд, считают эксперты туроператорских компаний.

/TOURBUS.RU