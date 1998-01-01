Новости Марина Левченко: «К сожалению, наши восторженные ожидания не оправдались» Ведущий эксперт в сфере въездного туризма, гендиректор компании «Тари Тур» рассказала о проблемах с возвращением в Россию иностранных, и прежде всего китайских туристов

Генеральный директор компании «Тари Тур» Марина Левченко рассказала в интервью «Турбизнесу» почему въездной турпоток в нашу страну пока что не так активен, как ожидалось, и что нужно сделать для его увеличения. Марина, в своем прошлом интервью ТБ вы говорили, что мы живем в очень интересное время. Действительно за последние пару лет рынок въездного туризма после долгого перерыва наконец показал заметный рост. Мы превзошли былые показатели лучшего 2018 года? Я сейчас перечитываю свое прошлогоднее интервью ТБ, и вижу себя в восторженном состоянии, потому что реально были, конечно, ожидания. Они где-то оправдались, где-то нет. Но самое важное, вернее, самое грустное, что не случилось стремительного роста въездного туризма, который мы ожидали. То есть, с одной стороны, у нас появился\ замечательный безвизовый въезд с КНР, поехали группы из Поднебесной в Москву, Петербурге, в Мурманск, вырос приграничный туризм, было очень много запросов от китайских и не только туроператоров. Немного поднялся рынок Юго-Восточной Азии — это Индонезия, Таиланд, Вьетнам и другие страны. Мы очень ждали, что лето будет очень активным, потому что это высокий сезон для въездного туризма в Россию. И, к сожалению, уже сейчас можем констатировать, что стремительный рост не случился, и наши восторженные ожидания не оправдались. Пытаемся анализировать, «как и почему», и понимаем, что, конечно, геополитика — это одна из основных важных точек для въездного туризма, особенно в Россию. После ковида она играет очень важную роль. Мы надеялись в этом году туристов из Индии, из Ирана, из Китая. Но случились разные события. И все эти такие встряски, которые происходят сейчас на планете, очень сильно сказываются на въездном туризме. Конечно, не все хотят путешествовать в это сложное время. Посмотрим, как будет проходить осенний сезон. Возможно как-то все подуспокоится и что-то такое изменится в лучшую сторону. Европейцы ушли. А какие страны «делают сейчас погоду»? Европейских туристов действительно практически нет. Хотя, вы знаете, есть немного групп, которые приезжают к нам, например, из Болгарии, Германии. Но, конечно, это небольшие потоки. Естественно, погоду делает сейчас Юго-Восточная Азия. Конечно, Китай был и остается главным поставщиком туристов в Россию. Но опять-таки, повторюсь - очень много причин, по которым не возобновляется активный поток из Китая в Россию. Даже мне кажется, что поток приграничных туристов с Дальнего Востока тоже, в общем-то, не показывают большого роста. Сейчас меньше россиян стало выезжать в Китай. Там очень много разных проблем. Были приняты некорректные, с моей точки зрения, правила об ограничении провозимых сумм для приграничного туризма. То есть, россияне сейчас не могут привезти много товаров из Китая и наоборот. И поэтому, конечно, не так активно там сейчас все работает. Настанут времена, когда в Россию полетят чартеры из Китая? В 2018−2019 годах организованные группы из КНР прилетали в Россию на чартерах. Это была идеальная история, потому что туры были, в принципе, недорогими. Перелёт на чартерах в Россию был значительно дешевле, чем билеты той или иной авиакомпании. К сожалению, о чартерах сейчас говорить пока рано. При том, что перевозки становится много. Но, как я уже говорила и в прошлом году, и повторяю сейчас - авиаперевозка подорожала. Она подскочила в цене во всём мире. И те авиакомпании, которые достаточно активно ставят авиаперевозку в Россию, все равно не способны конкурировать по ценам с чартерными перелетами, которые были раньше. Более того, подорожало наземное обслуживание в России. И в силу укрепления рубля, и изменения налогового законодательства с начала этого года, когда туроператоры, отели вынуждены были перейти на систему с НДС. В среднем наземка подорожала на 10%. А средний китайский турист никогда не был очень богатым. Но онхочет получить очень качественный сервис – проживать, как минимум в четырех звездах. Конечно, есть супердешевые «серые» туры в Россию - отели три звезды, некачественные автобусы и так далее. Туда китайцев заманивают очень низкими ценами, водят здесь по своим магазинам, заставляют покупать сувениры. Но это не имеет никакого отношения к нашему туризму! С учетом стремительного роста внутреннего российского туризма в этом летнем сезоне хватает гостиниц, транспорта, музейных слотов для китайских туристов? В прошлом году мы очень переживали что летом 25-го года будет сложно найти места в гостиницах и будут очереди в музеях. Мы заранее планировали, как нам выбирать блоки мест в отелях, как заказывать в музеях специальное время для китайских туристов. Но взрыва китайского рынка не произошло. Наши коллеги из гостиниц тоже несколько разочарованы тем, что лето, особенно август 2025 года, у них не дал большой, хорошей загрузки, которую они ожидали. И транспортные компании, и музейщики, и мы туроператоы - все, конечно, рассчитывали на большие потоки, чем те, которые есть сейчас. Пожалуйста, дайте портрет среднестатистического туриста из Поднебесной. Обобщая можно сказать что это турист короткого тура - максимум неделя. За эту неделю он должен посмотреть Москву, Петербург. Возможно даже в Мурманск слетать. Плюс часто посетить какой-то еще город. Достаточно немного экскурсий. Основные – Кремль, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей. И обязательно Янтарная комната. Для китайского туриста важно - фотографии со всех мест, которые обозначены в программе и которые он потом может выложить в своем тик-токе. Поэтому тут все достаточно просто и, если правильно, грамотно составить программу, то можно принимать и обслуживать достаточно большие потоки. Несколько остро стоит проблема китайского теневого туристического рынка у нас в стране (китайского бизнеса, работающего у нас в стране с китайскими группами)? То там, то тут часто возникают напряженности между региональным турбизнесом и китайскими предпринимателями, принимающими туристов из Китая в обход местных туроператоров. Свежий пример - Мурманск, куда на Полярное сияние туристов из КНР привозят китайские компании, без участия наших операторов. Например, гостиница «Мурманск» уже выкуплена на следующую зиму. И выкуплена за китайские деньги. Мне трудно сказать, насколько их бизнес нелегальный, но желание работать напрямую, без участия российских операторов, явно прослеживается. На глазах растет количество зарегистрированных маленьких российских компаний, в которых так есть одно российское физлицо, а дальше все уже идет с китайским участием – студентами, гидами, рекламой и тд. Достаточно взять список компаний, которым разрешена подача документов на безвизовый въезд в Россию, Там всего несколько российских операторов, которые где-то плетутся в самом хвосте. А возглавляют списки никому неведомые компании, с каким-то минимальным уставным капиталом, с отсутствием туристических сайтов. Но зато по цифрам, по статистике они принимают большие потоки. Вот такой неотработанный механизм составления списков туроператоров. К сожалению потерялись наши старые идеи и предложения о том, как заставить этот список заработать в пользу россиян. Но после ковида, когда стали формироваться списки для участников безвизового обмена, было решено принимать все компании, которые пожелают. Естественно, наши китайские товарищи воспользовались этим. «Серому» китайскому бизнесу помогает ситуация, когда у китайцев есть более дешевые деньги, чем у нас сейчас. То есть, они могут оплатить целый блок в отелях вперед без всякой проблемы для себя, что в принципе для российских туроператоров сейчас представляет определенные сложности из-за высокой стоимости кредитов. Еще важно решить проблему с получением оплат – мы до сих пор не можем четко принимать прямые платежи от партнеров. И пытаемся найти какие-то разные супер-способы получения денег от китайцев. Чтобы не обижать друзей и партнеров, хочу отметить, что китайцы - очень предприимчивы, они быстро, практически не раздумывая, принимают решения. Они с удовольствием кидаются в любой бизнес, который сулит или даже не очень сулит им какой-то доход. Поэтому, конечно, любые ниши и на российском туристическом рынке, и за рубежом они стремятся занять. Насколько я знаю, многие страны пытаются вводить какие-то ограничительные меры, чтобы защитить местных туроператоров. Например, Таиланд активно борется за своих туроператоров – ограничивает возможные серые финансовые операции, отлавливает нелегальных китайских гидов и так далее. Они абсолютно правильно делают потому что своих операторов надо защищать – в бюджет попадают налоговые поступления именно от российских операторов, а от китайских – деньги не заходят в бюджет. Индикатор активности китайских бизнесменов – количество китайских ресторанов в Москве и Петербурге. Сейчас их не так много, как это было в 2019-м году. Но вот, как только мы увидим на одной улице два-три китайских ресторана – мы сразу поймем, что все – пошел китайский поток. /TOURBUS.RU

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