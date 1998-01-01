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05 августа
"Аэрофлот" с 5 сентября полетит в Нячанг из Иркутска
Рейсы на вьетнамский курорт будут осуществляться два раза в неделю, а с конца октября — уже четыре раза в неделю.
Авиакомпания "Аэрофлот" с 5 сентября откроет полетную программу по маршруту Иркутск - Нячанг (Вьетнам), сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.
Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться два раза в неделю. С 6 октября добавится третий еженедельный рейс, а с 29 октября рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.
Сообщалось, что с 15 августа частота на этом направлении вырастет до 5 раз в неделю, 22 сентября добавится еще один рейс, а с 1 октября полеты станут ежедневными.
Ранее мы сообщали, что вьетнамская авиакомпания VietJet Air также расширяет географию вылетов в Нячанг с двух до четырех городов РФ, а также начинает летать в высоком сезоне на Фукуок из трех городов РФ.
В июне 2025 года стартовали рейсы VietJet Air в Нячанг из Владивостока и Хабаровска. С ноября 2025 года добавятся Казань и Благовещенск.
Помимо Нячанга, запланированы рейсы VietJet Air на Фукуок. Программы из Владивостока стартуют 30 октября, из Благовещенска – 3 ноября, из Хабаровска – 5 ноября. Частота для всех городов – 1 раз в 11 дней.
По информации АТОР, крупные туроператоры также продолжают анонсировать свои полетные планы по Вьетнаму на зимний сезон – 2025–2026.
Так, у Anex география вылетов в Нячанг после обновления в начале августа стала включать 17 городов, на Фукуок – 8 городов.
Суммарное количество городов вылета во Вьетнам в зимнем сезоне у Anex, «Интурист», Coral Travel, Fun&Sun, Ppegas Touristik на рейсах «Икар», AZUR air, Red Wings и VietJet Air составляет теперь 18 городов в Нячанг и 8 городов – на Фукуок.
/TOURBUS.RU
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