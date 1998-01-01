Туроператоры и страховщики: Массового отравления россиян морепродуктами на Кубе нет

Туроператоры и страховые компании не подтвердили массовое отравление российских туристов морепродуктами и рыбой в отеле Iberostar Selection Varadero на Кубе, сообщает сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Отель Iberostar Selection Varadero расположен на берегу Карибского моря на курорте Варадеро. Имеет категорию 5*.

"В телеграм-каналах появились сообщения о массовом отравлении российских туристов креветками и рыбой в отеле Iberostar Selection Varadero на Кубе. Ни туроператоры, ни страховые компании не зафиксировали обращений, связанных с инцидентом. По информации участников рынка, жалобы от постояльцев отеля не поступали, а страховщики не отмечали случаев обращений за медицинской помощью за последние сутки", - говорится в сообщении.



"Мы поддерживаем связь с туроператорами и принимающей стороной. Официальные данные о количестве пострадавших и их состоянии на текущий момент отсутствуют.

Призываем туристов, столкнувшихся с подобными ситуациями, обращаться к представителям туроператоров и страховых компаний для оперативного решения вопросов", - отмечают в объединении.



Ранее сегодня издание «Газета.ру» сообщила со ссылкой на Telegram-канал SHOT, что «В роскошном пятизвёздочном отеле Iberostar Selection Varadero в курортном Варадеро на Кубе десятки российских туристов столкнулись с массовым пищевым отравлением после употребления морепродуктов».

Как утверждает издание, «По информации источника, отдыхающие жаловались на плохое самочувствие после обеда, в меню которого были гриль-креветки и красная рыба. Некоторые туристы утверждали, что продукты изначально выглядели испорченными. Уже через несколько часов после приема пищи у десятков россиян начались серьезные проблемы с желудком — в отдельных случаях наблюдались рвота и повышение температуры.

Несмотря на многочисленные жалобы, сотрудники отеля якобы не приняли никаких мер и списали состояние гостей на акклиматизацию к местной кухне».

/TOURBUS.RU