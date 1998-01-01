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05 августа
TravelLine: Российские ОТА заменили Booking.com и Airbnb
На онлайн-тревел-агентства и туроператоров сейчас приходится 58% всех бронирований гостиниц, на сами отели – 42%
Еще 3,5 года назад, по разным оценкам, от 65% до 80% рынка онлайн-продаж гостиничных номеров в России приходилось на международные сервисы онлайн-бронирования Booking.com и Airbnb.
После ухода компаний из России в марте 2022 года началась мощная перестройка рынка дистрибуции, в ходе которой свои доли начали отвоевывать российские сервисы, предоставляющие аналогичные услуги,- отмечают эксперты РСТ.
По данным платформы для отелей TravelLine, на ОТА (онлайн-тревел агентства) и туроператоров сейчас приходится порядка 58% всех бронирований, на отели – 42%, - сообщает пресс-служба РСТ.
«Мы хорошо видим эту статистику, так как практически вся онлайн-дистрибуция идет через нас. В топе каналов – «Яндекс.Путешествия», «Островок», «Броневик», Acase, Zabroniruyю.ru, 101 Hotels, «Алеан», «Суточно.ру», «Отелло», «Озон». На них приходится 58%, остальные 42% идут через модуль бронирования отелей, то есть это прямые продажи», – рассказал основатель TravelLine Александр Галочкин.
Для сравнения, в 2022 году доля ОТА оценивалась в 28%.
В то же время, как показал опрос агентства MediaPlan Consulting, проведенный по заказу сервиса бронирования отелей «Островок», онлайн-трэвел агентства остаются лидерами среди каналов бронирования: 78% туристов чаще всего выбирают именно их. В исследовании приняли участие более 800 активных путешественников.
По данным исследования, 84% российских туристов предпочитают бронировать жилье не напрямую на сайтах отелей, а на ресурсах онлайн-агрегаторов.
При этом каждый второй турист выбирает ОТА для своего первого бронирования, особенно при поездках в новые города.
По словам управляющего директора «Островка» Дарьи Кочетковой, современный турист больше всего ценит собственное время и ждет от бронирования скорости, хочет иметь возможность быстро сравнивать предложения, фильтровать их по важным персонально для него критериям, оплачивать безопасным способом и, при необходимости, вносить изменения в бронирования по понятным правилам.
Сайты отелей далеко не всегда могут предложить такие опции, особенно если речь идет о небольших независимых объектах размещения.
«Подавляющее число тех, кто бронирует отель впервые, делает это действительно через агрегаторы. Думаю, как минимум 80% от первичных бронирований частных клиентов приходится именно на ОТА.
Но не факт, что все они останутся с ОТА и на следующие свои поездки, так что на выходе мы получаем половину первоначального объема», – подтвердил вице-президент и управляющий партнер компании Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин.
В то же время, по его словам, те, кто бронирует размещение, делятся на две четкие категории – частных клиентов и корпоративных, чаще всего командировочных или направляющихся на различные мероприятия группы, например, спортивные.
«В любом городском отеле на корпоративных клиентов приходится не менее половины всех, кто в нем размещается в течение года. Они точно бронируют не через ОТА, а напрямую в гостинице, часто имея с ней прямой контракт. Так что в случае городских отелей на ОТА приходится не весь поток туристов. В Москве, это будет, скорее всего, менее половины, в Сочи и на юге в целом – более половины», – добавил отельер.
Г-н Мусакин полагает, что прямые продажи через отели остаются стабильно высокими, несмотря на усиление позиций OTA, потому что у гостиниц более гибкая и обширная система лояльности.
В то же время, подчеркивает г-н Мусакин, несмотря на то, что отели наращивают прямые продажи, это не значит, что они хотят отказаться от OTA.
«Отдельному отелю или даже сети трудно пробиться к туристу, когда тот находится на стадии выбора, еще не знает, куда ехать. С этим как раз прекрасно справляются OTA с их огромным выбором средств размещения, возможностью сравнивать условия и цены.
Зато мы, отели, умеем удержать клиента, сделать его своим, потому что, помимо скорости, им важно еще и внимание, и личное отношение», – резюмирует эксперт.
/TOURBUS.RU
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