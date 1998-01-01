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04 августа
Заммэра Северо-Курильска: Землетрясение и цунами нанесли серьезный ущерб туристической инфраструктуре
Одной из серьезных потерь для города стало разрушение новой набережной, на которую было выделено 233 млн руб.
Землетрясение и цунами, произошедшие у берегов Камчатки 30 июля, нанесли серьезный ущерб инфраструктур главного города острова Парамушир Северо-Курильска, включая туристическую, сообщил заммэра города Максим Косоног, которого цитирует «Интерфакс».
По словам заммэра, высота волн после землетрясения достигала пяти метров.
Больше всего поврежден наш градообразующий завод "Алаид", на котором трудятся до 300 человек: на предприятии нет электричества, уничтожены холодильные камеры, оборудование. Пока трудно оценить его дальнейшую работоспособность.
Северо-Курильская база сейнерного флота, еще один завод по переработке рыбы, тоже имеет повреждения, но в меньшей степени. В целом, нам еще предстоит оценить ущерб для всех зданий и предприятий города», - рассказал он журналистам.
Сейчас набережная фактически уничтожена цунами. Ротонды, мангальные зоны пострадали в меньшей степени, но настил, дорожки, весь грунт – все было смыто», - добавил он.
Территория города ограничена водой и сопками, поэтому набережная для нас – основной маршрут прогулок и времяпрепровождения, это очень важный для нас проект», - рассказал он.
Сейчас в Северо-Курильске введен режим ЧС, идет ликвидация последствий стихийного бедствия./TOURBUS.RU
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