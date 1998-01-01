Заммэра Северо-Курильска: Землетрясение и цунами нанесли серьезный ущерб туристической инфраструктуре

Землетрясение и цунами, произошедшие у берегов Камчатки 30 июля, нанесли серьезный ущерб инфраструктур главного города острова Парамушир Северо-Курильска, включая туристическую, сообщил заммэра города Максим Косоног, которого цитирует «Интерфакс».

По словам заммэра, высота волн после землетрясения достигала пяти метров.



"Землетрясение привело в негодность больницу, повредило жилые дома. От поднявшейся из-за цунами воды пострадал порт, но он уже снова принимает суда, поскольку без морского сообщения городу не выжить. Сильно пострадали рыбоперерабатывающие заводы, которые находятся на береговой линии.

Больше всего поврежден наш градообразующий завод "Алаид", на котором трудятся до 300 человек: на предприятии нет электричества, уничтожены холодильные камеры, оборудование. Пока трудно оценить его дальнейшую работоспособность.

Северо-Курильская база сейнерного флота, еще один завод по переработке рыбы, тоже имеет повреждения, но в меньшей степени. В целом, нам еще предстоит оценить ущерб для всех зданий и предприятий города», - рассказал он журналистам.



По словам г-на Косонога, одной из серьезных потерь для города стало разрушение новой набережной, которая создавалась недалеко от "Алаида".

"Это важный для нас проект, так как в 2023 году город выиграл грант 100 млн рублей в федеральном конкурсе "Малые города России" на создание комфортной городской среды. Сахалинская область добавила 133 млн рублей, и на общую сумму 233 млн рублей в городе начали оборудовать современную набережную с мангалами, беседками, качелями и лавочками, с кафе и удобными дорожками для прогулок. Уже к началу сентября она должна была быть готова.

Сейчас набережная фактически уничтожена цунами. Ротонды, мангальные зоны пострадали в меньшей степени, но настил, дорожки, весь грунт – все было смыто», - добавил он.



По словам г-на Косонога, в море смыло даже весь строительный материал, который еще не успели использовать.

"Теперь предстоит заново проводить все работы, чтобы все-таки довести проект до завершения и ввода в эксплуатацию. Набережная должна была стать точкой притяжения и туристов, и местных жителей.

Территория города ограничена водой и сопками, поэтому набережная для нас – основной маршрут прогулок и времяпрепровождения, это очень важный для нас проект», - рассказал он.



Как сообщалось ранее, в ночь на 30 июля в 161 км от побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение силой до 8,7 балла, которое вызвало цунами. На Камчатке серьезных разрушений нет, туристическая инфраструктура пострадала, а на северных Курилах в 300 км от полуострова ситуация значительно хуже.

Сейчас в Северо-Курильске введен режим ЧС, идет ликвидация последствий стихийного бедствия.

/TOURBUS.RU