Новости Туризм: Происшествия Разгул стихии нарушил отдых туристов в Туапсинском районе/ Туристический автобус столкнулся с поездом в Ленобласти/ Испектор Валдайского нацпарка пострадал от нападения туриста

Разгул стихии нарушил отдых туристов в Туапсинском районе В ночь на 3 августа в ряде районов Краснодарского края, включая прибрежный Туапсинский округ, начались сильные ливни и грозы. По прогнозам синоптиков, они продлятся и 4 августа. В реках региона поднялся уровень воды, затруднено движение по автодорогам, - сообщает «Интерфакс». Туристы в Туапсинском округе Краснодарского края не пострадали в воскресенье от разгула стихии, сообщил глава округа Сергей Бойко.

"Санаторно-курортные предприятия и детские здравницы в нашем округе не пострадали. У них есть запас продовольствия и воды. За детскими лагерями закреплен специальный транспорт по доставке питьевой воды. Электроснабжение здравниц, где нет электроэнергии, обеспечивается резервными источниками питания", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, восстановление инфраструктуры начнется после обследования насосных станции, ТП и очистных сооружений. Оно уже проводится. На пляжах приступили у уборке наплывного мусора.



Как сообщили в МЧС России, группа из 17 туристов эвакуирована в воскресенье спасателями из затопленного урочища в районе города Горячий ключ. По информации министерства, одна из участниц группы сломала ногу.



Туристический автобус столкнулся с поездом в Ленобласти Один человек погиб, 16 пострадали в результате столкновения туристического автобуса и грузового поезда в Лодейнопольском районе Ленинградской области в понедельник, сообщили в региональном главке МВД.

"На перегоне Олонец - Лодейное Поле столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По предварительной информации, в результате столкновения один человек погиб", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают экстренные службы. Полиция устанавливает детали происшествия. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.



Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, всего в салоне находились, предварительно, 37 пассажиров. По данным комитета по здравоохранению Ленобласти, один пассажир погиб, 16 пострадали. Семь из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии Следственного комитета, столкновение произошло по вине водителя автобуса - он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора непосредственно перед движущимся грузовым поездом. Испектор Валдайского нацпарка пострадал от нападения туриста Государственный инспектор Валдайского национального парка пострадал от нападения туриста, сообщили "Интерфаксу" в администрации парка.

"Инцидент произошел неподалеку от деревни Нерцы", - пояснил собеседник агентства.

Предварительно, туристы из Тверской области установили палатку и развели костер в запрещенном месте. В ответ на замечания нетрезвый тверичанин ударил инспектора и повредил его машину.



Администрация нацпарка зафиксировала на видео и в протоколе административные нарушения (нападение на должностное лицо при исполнении обязанностей, оскорбление должностного лица, умышленная порча государственного имущества, нарушение режима пребывания на особо охраняемой природной территории) и передала документы и записи правоохранителям. Признал ли вину турист - не сообщается.

/TOURBUS.RU Фото: istockphoto.com

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