Новости Минтранс РФ решил не ограничивать число рейсов Turkish Airlines Ранее Росавиция предлагала сократить количество рейсов турецкого перевозчика из-за задержек доставки багажа

Минтранс РФ провел консультации с авиавластями Турции по поводу ситуации с периодическим нарушением прав пассажиров московских рейсов, которые по прилету не получают свой багаж, выработаны "корректирующие мероприятия", сообщил замглавы Минтранса Владимир Потешкин, которого цитирует «Интерфакс». "Вчера я провел консультацию с авиационными властями с участием руководства Turkish Airlines. Обозначены проблемы и отрицательная динамика, которую мы для себя отмечаем в этом вопросе. Со стороны авиационных властей Турецкой Республики было заявление, что ситуация будет исправлена. Мы предложили ряд корректирующих мероприятий и ожидаем, что они будут исполнены в кратчайшее время", - рассказал г-н Потешкин журналистам в пятницу.



"Поэтому ограничивать рейсы Turkish Airlines в жестком формате мы не планируем. Мы сегодня в дружественном диалоге с целью помочь коллегам справиться с ситуацией", - добавил он. Как напоминает информагентство, ранее этим летом Turkish Airlines неоднократно не доставляла багаж пассажиров рейсов в Москву, объясняя это необходимостью заправки самолетов максимальным количеством топлива. Кроме того, сообщалось о нарушении прав пассажиров задержанных и отмененных рейсов компании, когда им отказывали в предоставлении питания и размещении в гостинице. Росавиация сообщала, что готовит уведомление в адрес руководства Turkish Airlines о недопустимости таких нарушений. В том числе обсуждалась возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиавластями двух стран.



По словам г-на Потешкина, ситуация с багажом связана "исключительно с безопасностью полетов".

"Мы не настроены на сегодняшний день ограничивать и принимать жесткие меры по той простой причине, что багаж, который не долетает, в итоге так или иначе доставляется, - пояснил он. - Да, это неудобство. Мы попросили коллег провести работу с перевозчиком".



В то же время профильные СМИ сообщают, что аэропорт «Внуково» начал информировать пассажиров Turkish Airlines о задержке багажа на рейсах из Турции еще во время полета. Первые подобные сообщения появились в чатах воздушной гавани в Телеграме и ВКонтакте в минувшие выходные. Например, летевших рейсом TK-3002 из Антальи минувшей ночью известили, что на борт не загрузили 29 чемоданов, за 1,5 часа до приземления в российской столице. Их уведомили, что сумки уже летят следующим самолетом, который прибудет на 5 минут позже. Аналогичная ситуация сложилась с рейсом TK-3038, прилетевшим без 13 единиц багажа – их должны были доставить через 10 минут после посадки этого самолета, о чем путешественников предупредили за 2 часа до предполагаемых событий. «Рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом, – пояснили во «Внуково». – В аэропорту организована выдача багажа с обоих рейсов на одной и той же багажной ленте». /TOURBUS.RU

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