Эксперты: Спрос на зарубежный отдых в бархатный сезон в этом году заметно вырос

Объемы бронирования зарубежных направлений на период бархатного сезона – с начала сентября по конец октября – значительно опережают показатели того же периода прошлого года.

Как считают эксперты Российского союза туриндустрии, рост может быть связан с хорошим курсом рубля и опасениями, что он может измениться в ближайшие месяцы, - сообщает пресс-служба РСТ.

Популярности путешествий в этот период способствует также снижение цен на авиабилеты и отели по сравнению с высоким летним сезоном и более мягкая погода на популярных курортах.

«Цена сейчас становится одним из главных факторов увеличения спроса на путешествия. Мы понимаем, что валютный курс низкий, но может измениться в ближайшее время. Сейчас легче забронировать путешествие по выгодному курсу, чем ждать еще два месяца и заплатить по курсу 100 рублей за доллар», – считает руководитель международных проектов «Слетать.ру», управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

Среди топовых направлений она назвала Турцию с долей от общего объема заявок 42,6%, Египет (13,9%), Россию (12,5%), ОАЭ (6,8%), Таиланд (5,3%), Абхазию (4,6%), Вьетнам (3,1%), Китай (2,6%), Мальдивы (2%), Тунис (1,7%). Годом ранее в топе были Турция (40%), Россия (27,1%), Египет (9,3%), Абхазия (6,3%), Таиланд (5,3%), ОАЭ (4,4%), Китай (1,6%), Мальдивы (1%), Куба и Белоруссия (менее 1%).

По темпам роста лидируют ОАЭ (89%), Египет (82%, Куба (58%), Турция (30%), Таиланд (22%), Шри-Ланка (7%).

«Помимо этого фиксируем повышение спроса на Тунис – в 9,2 раза, во Вьетнам – в 7,6 раза, на Мальдивы – в 2,4 раза, в Китай – в 2 раза. Последнее время туристы вне зависимости от времени года все чаще выбирают дальнемагистральные направления преимущественно с прямыми перелетами – ту же Юго-Восточную и Восточную Азию.

Во многом это обусловлено тем, что добраться прямым рейсом до Китая, Вьетнама или Таиланда зачастую оказывается удобнее, чем преодолевать сопоставимое по времени расстояние до Европы с пересадками, учитывая все организационные сложности и финансовые затраты», – отметила г-жа Воронина.

По ее оценке, средний чек больше всего вырос по Абхазии – на 11,6%, до 104,5 тыс. рублей, а снизился только по Эмиратам, и то незначительно – на 0,2%, до 213,1 тыс. рублей.

Как сообщила руководитель департамента продаж компании ITM Group Юлия Соколова, спрос на сентябрь-октябрь довольно высокий.

«Сейчас сложно сказать, каким в итоге будет бархатный сезон, так как туры на этот период еще активно продаются. В топе – Китай, Малайзия, Индонезия, Япония, Вьетнам. Год назад в пятерке лидеров были те же страны, но в другом порядке. Думаю, это связано с тем, что в азиатские страны сейчас более доступная перевозка, в том числе через Китай.

Спрос на Китай в этом году также значительно вырос. Выросли объемы по Вьетнаму. Немного меньше заявок получаем на Индонезию и Японию, но ситуация еще может поменяться. Меньше спрашивают в этом году Южную Корею, страны Африки и Мальдивы», – пояснила она.

По словам генерального директора компании «Пантеон» Анатолия Гаркушина, в топе осеннего спроса у туроператора – Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Маврикий, Египет.

«Как и годом ранее, Мальдивы продаются хорошо, рост составляет 30%. Аналогичный рост показывают Эмираты. Сейшелы начнут активнее бронировать ближе к зиме, но и сейчас рост по ним 10%. Маврикий показал прирост 40%. По Египту вижу увеличение объемов где-то на 20%. Очень много спрашивали и Таиланд, но в связи с последними событиями на границе с Камбоджей спрос упал на 30%. Зато видим небывалый рост Греции, как минимум на 50% к осени прошлого года, несмотря на перелет через третьи страны, дорогие билеты и визу», – рассказал он.

Эксперт добавил, что в Грецию сейчас активно едут не только те, кто предпочитает размещение в отелях высокого класса, таких, как Grecotel или Elounda, берут и недорогие гостиницы 3-4*. В связи с этим средний чек на направлении снизился.

«Видимо, люди сильно соскучились по Греции. Год назад больше продавался Родос, туда можно было добраться на пароме из турецкого Даламана прямыми рейсами из России, а в этом году Родос уступает Лутраки и Пелопоннесу, хотя туда добираться сложнее и дороже», – уточнил г-н Гаркушин.

/TOURBUS.RU