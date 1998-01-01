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04 августа
РСТ просит в приоритетном порядке пропускать через Крымский мост транспорт с детьми
По оценкам специалистов, среднее время ожидания въезда на мост в минувшие выходные составляло 3-4 часа
Как сообщили нам в пресс-службе РСТ, о состоянию на утро 2 августа на подъездах к Крымскому мосту сохраняется повышенная транспортная нагрузка. Со стороны Таманского полуострова зафиксирована очередь из порядка 1 930 автомобилей, со стороны Керчи — около 865 транспортных средств. Общее количество автотранспорта, ожидающего проезда, составляет приблизительно 2 800 единиц.
По оценкам специалистов, среднее время ожидания в текущих условиях составляет 3-4 часа.
Особое внимание следует уделить обеспечению автомобиля необходимым запасом воды, продуктов питания, медикаментов и топлива».
РСТ обращается к соответствующим ведомствам с предложением рассмотреть возможность организации приоритетного досмотра для автомобилей с детьми», - говорится также в сообщении.
Туроператоры рассчитывают этим летом отправить на отдых в Крым заметно больше туристов, чем годом ранее, сообщил ранее на минувшей неделе Российский союз туриндустрии.
"Туроператоры отмечают значительный рост объемов продаж туров в Крым за счет перетока части туристов, ранее отдыхавших в Анапе, а также из-за более доступных цен по сравнению с курортами Краснодарского края. По прогнозу экспертов, по итогам сезона турпоток может вырасти на 25%, а за год Крым примет более 7 млн туристов", - говоридось в сообщении.
Если форс-мажора не случится, можно ожидать прироста по летнему сезону, в том числе, за счет увеличения в этом году турпотока на курорты Западного побережья Крыма – в Евпаторию, Николаевку, Песчаное, Саки", - заметил Зелинский.
В Анапу самолеты не летают, поэтому людям проще было сделать выбор в пользу Крыма – туда так же приходиться добираться поездом или на автомобиле", - сказал эксперт.
Фото: istockphoto.com
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