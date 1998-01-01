Новости РСТ просит в приоритетном порядке пропускать через Крымский мост транспорт с детьми По оценкам специалистов, среднее время ожидания въезда на мост в минувшие выходные составляло 3-4 часа

Как сообщили нам в пресс-службе РСТ, о состоянию на утро 2 августа на подъездах к Крымскому мосту сохраняется повышенная транспортная нагрузка. Со стороны Таманского полуострова зафиксирована очередь из порядка 1 930 автомобилей, со стороны Керчи — около 865 транспортных средств. Общее количество автотранспорта, ожидающего проезда, составляет приблизительно 2 800 единиц. По оценкам специалистов, среднее время ожидания в текущих условиях составляет 3-4 часа.



Эксперты турсоюза отмечают, что сложившаяся ситуация характерна для пикового туристического сезона и связана с традиционно высоким потоком отдыхающих в Крым в августе. По данным РСТ, спрос на крымские курорты продолжает демонстрировать устойчивый рост.



Российский Союз Туриндустрии рекомендует туристам «заранее учитывать возможное время ожидания при планировании поездки, по возможности выбирать для путешествия менее загруженные ночные и утренние часы, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда. Особое внимание следует уделить обеспечению автомобиля необходимым запасом воды, продуктов питания, медикаментов и топлива».



«Курортная инфраструктура Крыма функционирует в штатном режиме и полностью готова к приему туристов. РСТ обращается к соответствующим ведомствам с предложением рассмотреть возможность организации приоритетного досмотра для автомобилей с детьми», - говорится также в сообщении.



Туроператоры рассчитывают этим летом отправить на отдых в Крым заметно больше туристов, чем годом ранее, сообщил ранее на минувшей неделе Российский союз туриндустрии. "Туроператоры отмечают значительный рост объемов продаж туров в Крым за счет перетока части туристов, ранее отдыхавших в Анапе, а также из-за более доступных цен по сравнению с курортами Краснодарского края. По прогнозу экспертов, по итогам сезона турпоток может вырасти на 25%, а за год Крым примет более 7 млн туристов", - говоридось в сообщении.

Как рассказал соучредитель группы компаний "Кандагар" Борис Зелинский, вода в Крыму прогрелась только в июле, и с этого момента пошел рост продаж.

"По сравнению с июлем прошлого года рост составляет 15%, и я считаю, что это связано именно с перетоком туристов из Анапы. Но и цены на 15-20% ниже краснодарских, даже с учетом общего подорожания к лету. Если форс-мажора не случится, можно ожидать прироста по летнему сезону, в том числе, за счет увеличения в этом году турпотока на курорты Западного побережья Крыма – в Евпаторию, Николаевку, Песчаное, Саки", - заметил Зелинский.



Генеральный директор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян оценил прирост по Крыму на текущий момент в 26%.

"Понятно, что туда поехала анапская публика. Падение по Анапе сейчас примерно те же 25%, чудес не бывает: если где-то убыло, то где-то прибыло. Сочи дорогой, а любителям Анапы нужна низкая цена. В Анапу самолеты не летают, поэтому людям проще было сделать выбор в пользу Крыма – туда так же приходиться добираться поездом или на автомобиле", - сказал эксперт.

Ро его словам, загрузка в Крыму близка в среднем к 70%, цены динамические.

"Сезон хороший: если год назад Крым принял 5,5 млн туристов, то в этом году будет более 7 млн", - полагает г-н Мкртчян.



Как ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов, в первом полугодии Крым принял 2,3 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU Фото: istockphoto.com

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