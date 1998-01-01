Новости Отель «Вега» представил новые конференц-залы для масштабных мероприятий В «олимпийском» отеле в Измайлово состоялось торжественное открытие конференц-залов конгресс-центра общей площадью 750 кв. м

30 июля в отеле «Вега» Измайлово состоялось торжественное открытие новых залов конгресс-центра общей площадью 750 кв. м. Всего за полгода была проведена реновация главного зала отеля и переговорных комнат, а также приветственной зоны и холла. Это концептуально новое пространство для проведения крупных деловых мероприятий и отраслевых выставок, объединенное природной тематикой, которая перекликается с обновленной концепцией бренда, где доминируют оттенки зеленого и серого. В юбилейном 2025 году своего 45-летия отель «Вега» обращается к историческому прошлому, и в корпоративной цветовой палитре вновь обретает значение символика зеленого кольца олимпийского флага, которое изначально было присвоено отелю в период Олимпиады-80. В новых названиях залов используются отсылки к локации Измайлово и флоре живописного парка по соседству – «Измайловский парк», «Ирис», «Мята» и «Ландыш». В реализации архитектурного проекта использовались высокотехнологичные отделочные материалы. Для нового конгрессного пространства был разработан отдельный проект по комплектации специализированной мебелью для обслуживания питанием разных форматов мероприятий. Зал «Измайловский парк» площадью 440 кв. м вмещает до 350 человек в рассадке «театром», оборудован сценой со светодиодным экраном диагональю 152 дюйма, современным аудиооборудованием, новой просторной зоной для проведения кофе-брейков, панорамными окнами с возможностью выхода на оборудованный балкон для летних форматов мероприятий на свежем воздухе. Полузеркальные двери с обеих сторон от сцены конференц-зала ведут в смежные переговорные «Мята» и «Ирис», где может собраться президиум на совещание за закрытыми дверями, а выступающие в комфортной обстановке дождутся своего времени выхода на сцену. Оба пространства будут использоваться как переговорные во время проведения мероприятий в конференц-зале «Измайловский парк», а также как самостоятельные залы для малых совещаний формата «круглый стол». Зал «Мята» площадью 58 кв. м вмещает до 20 участников в рассадке «круглый стол», оборудован плазменной панелью диагональю 60 дюймов, панорамным окном с блэкаут-шторами. Камерный зал с искусственным освещением «Ирис» площадью 30 кв. м вмещает до 14-ти участников «круглого стола» и оснащен плазменной панелью 60 дюймов. Для каждого зала предусмотрена приватная зона обслуживания для накрытия кофе-брейков, банкетов, фуршетов. В обеих переговорных есть гардеробные для хранения верхней одежды. Еще один обновленный зал «Ландыш» с искусственным освещением единого спектра площадью 35 кв. м вмещает до 30 человек в рассадке «театр» и до 26 человек в рассадке «класс», оснащен плазменной панелью диагональю 60 дюймов и расположен с противоположной стороны обновленного холла. В холле, выполненном в том же дизайне, что и новые залы, установлены 4 плазменные панели диагональю 55 дюймов, используемые для навигации по мероприятиям. Все панели интегрированы в интерактивную систему Hoteza, что обеспечивает возможность размещения на этих панелях информации как от заказчиков, так и о сервисах отеля. Здесь также располагается офис администрации конгресс-центра и копировальный аппарат самообслуживания для оперативного сканирования и печати документов, с управлением со смартфона пользователя. Церемонию открытия новых конференц-залов возглавил генеральный директор отеля «Вега» Валерий Максимов. В приветственном слове он отметил: «Реновация конгресс-центра проходит в юбилейный для отеля год 45-летия с момента открытия. Всего за полгода, в очень сжатые сроки, был проделан большой объем работы по капитальной перестройке 35% площади конгресс-центра, и нам важно было представить абсолютно новый конкурентный продукт на рынке MICE-площадок среди конференц-залов четырехзвездочных отелей Москвы в соответствии с высокими требованиями по проведению мероприятий наших корпоративных клиентов. Сегодня я рад представить нашим надежным партнерам-организаторам корпоративных мероприятий, эти инновационные конференц-залы, которые, надеюсь, станут излюбленным местом для проведения лучших мероприятий ваших компаний!» /TOURBUS.RU

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