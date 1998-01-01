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Зимние чартеры в Нячанг полетят из 18 городов России

Чартерные программы во Вьетнам планируют туроператоры Anex, «Интурист», Coral Travel, Fun&Sun и Pegas Touristik

По информации АТОР, крупные туроператоры продолжают анонсировать свои полетные планы по Вьетнаму на зимний сезон – 2025–2026.

Так, у Anex география вылетов в Нячанг после обновления стала включать 17 городов, на Фукуок – 8 городов.

Суммарное количество городов вылета во Вьетнам в зимнем сезоне у Anex, «Интурист», Coral Travel, Fun&Sun, Ppegas Touristik на рейсах «Икар», AZUR air, Red Wings и VietJet Air – 18 городов в Нячанг и 8 городов – на Фукуок

Anex добавил в чартерную полетную программу в Нячанг четыре новых города – Екатеринбург, Пермь, Тюмень и Челябинск. На сегодняшний день у этого туроператора заявлено 17 городов вылета в Нячанг на зимний сезон.

Барнаул (AZUR air)

Благовещенск (VietJet Air)

Владивосток (VietJet Air)

Екатеринбург (AZUR air)

Иркутск (AZUR air)

Казань (VietJet Air)

Красноярск (VietJet Air)

Москва (AZUR air)

Омск (AZUR air)

Пермь (AZUR air)

Томск (AZUR air)

Тюмень (AZUR air)

Уфа (AZUR air)

Хабаровск (VietJet Air)

Челябинск (AZUR air)

Новокузнецк (AZUR air)

Новосибирск (AZUR air)

Суммарно у всех туроператоров – 18 городов вылета в Нячанг (к списку выше добавляется Санкт-Петербург от Pegas Touristik).

Для сравнения – в Таиланд (Пхукет и Паттайю) на зимний сезон заявлен 21 город вылета.

На отдых в Нячанге в зимнем сезоне нужно закладывать 200–220 тыс. руб. на двоих на 11-12 ночей с перелетом в зависимости от города вылета. Это несколько выше, чем у Таиланда, - отмечают эксперты АТОР.

Ранее мы сообщали, что «Аэрофлот» также увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг. С 15 августа авиакомпания будет выполнять дополнительный рейс на популярный курорт — с вылетом из Шереметьево по пятницам, таким образом частота полётов увеличится с 4 до 5 в неделю. 22 сентября добавится ещё один рейс — с вылетом из Москвы по понедельникам, а с 1 октября — рейс с вылетом по средам.

Таким образом, в октябре авиакомпания будет выполнять рейсы в Нячанг ежедневно.

«Аэрофлот» впервые в истории открыл регулярное авиасообщение с Нячангом в марте 2025 года. Нячанг — второй пункт Вьетнама, в который выполняются рейсы авиакомпании из Москвы: также «Аэрофлот» летает в Хошимин,сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air также расширяет географию вылетов в Нячанг с двух до четырех городов РФ, а также начинает летать в высоком сезоне на Фукуок из трех городов РФ, - сообщили ранее в АТОР.

В июне 2025 года стартовали рейсы VietJet Air в Нячанг из Владивостока и Хабаровска. С ноября 2025 года добавятся Казань и Благовещенск, сообщили «Вестнику АТОР» в «Интуристе».

Помимо Нячанга, запланированы рейсы VietJet Air на Фукуок. Программы из Владивостока стартуют 30 октября, из Благовещенска – 3 ноября, из Хабаровска – 5 ноября. Частота для всех городов – 1 раз в 11 дней.

/TOURBUS.RU

Фото: istockphoto.com