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01 августа
Зимние чартеры в Нячанг полетят из 18 городов России
Чартерные программы во Вьетнам планируют туроператоры Anex, «Интурист», Coral Travel, Fun&Sun и Pegas Touristik
По информации АТОР, крупные туроператоры продолжают анонсировать свои полетные планы по Вьетнаму на зимний сезон – 2025–2026.
Так, у Anex география вылетов в Нячанг после обновления стала включать 17 городов, на Фукуок – 8 городов.
Суммарное количество городов вылета во Вьетнам в зимнем сезоне у Anex, «Интурист», Coral Travel, Fun&Sun, Ppegas Touristik на рейсах «Икар», AZUR air, Red Wings и VietJet Air – 18 городов в Нячанг и 8 городов – на Фукуок
Anex добавил в чартерную полетную программу в Нячанг четыре новых города – Екатеринбург, Пермь, Тюмень и Челябинск. На сегодняшний день у этого туроператора заявлено 17 городов вылета в Нячанг на зимний сезон.
Суммарно у всех туроператоров – 18 городов вылета в Нячанг (к списку выше добавляется Санкт-Петербург от Pegas Touristik).
Для сравнения – в Таиланд (Пхукет и Паттайю) на зимний сезон заявлен 21 город вылета.
На отдых в Нячанге в зимнем сезоне нужно закладывать 200–220 тыс. руб. на двоих на 11-12 ночей с перелетом в зависимости от города вылета. Это несколько выше, чем у Таиланда, - отмечают эксперты АТОР.
Ранее мы сообщали, что «Аэрофлот» также увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг. С 15 августа авиакомпания будет выполнять дополнительный рейс на популярный курорт — с вылетом из Шереметьево по пятницам, таким образом частота полётов увеличится с 4 до 5 в неделю. 22 сентября добавится ещё один рейс — с вылетом из Москвы по понедельникам, а с 1 октября — рейс с вылетом по средам.
Таким образом, в октябре авиакомпания будет выполнять рейсы в Нячанг ежедневно.
«Аэрофлот» впервые в истории открыл регулярное авиасообщение с Нячангом в марте 2025 года. Нячанг — второй пункт Вьетнама, в который выполняются рейсы авиакомпании из Москвы: также «Аэрофлот» летает в Хошимин,сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.
Вьетнамская авиакомпания VietJet Air также расширяет географию вылетов в Нячанг с двух до четырех городов РФ, а также начинает летать в высоком сезоне на Фукуок из трех городов РФ, - сообщили ранее в АТОР.
В июне 2025 года стартовали рейсы VietJet Air в Нячанг из Владивостока и Хабаровска. С ноября 2025 года добавятся Казань и Благовещенск, сообщили «Вестнику АТОР» в «Интуристе».
Помимо Нячанга, запланированы рейсы VietJet Air на Фукуок. Программы из Владивостока стартуют 30 октября, из Благовещенска – 3 ноября, из Хабаровска – 5 ноября. Частота для всех городов – 1 раз в 11 дней.
/TOURBUS.RU
Фото: istockphoto.com
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