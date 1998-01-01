Ассоциация отельеров: Цены в отелях Сочи выросли за три года на 45%

Средний рост цен в отелях Сочи за последние три года составил 45%, при этом подорожание коснулось в первую очередь отелей "все включено" с наиболее высоким уровнем сервиса, сообщил председатель правления Ассоциация отельеров АМОС Дмитрий Богданов, которого цитируеn сегодня «Интерфакс».

"Подорожание на 45% за три года с учетом инфляции в стране - это совсем небольшой рост, особенно в сравнении с ростом издержек для отелей.

Отельерам тоже хотелось бы дать максимально доступные цены для туристов и потом радоваться восторженным отзывам, но, увы, даже государственная политика сейчас направлена на усиление налогового и административного давления на сферу гостеприимства - только в этом 2025 году был введен туристический налог и сейчас идет реформа системы классификации, а это все дополнительные расходы для объектов размещения", - рассказал г-н Богданов.



При этом он отметил, что отели, которые не работают по системе "все включено" имеют доступные цены на проживание. По его данным, пять дней проживания в отелях Адлера на первой линии от моря за двоих стоит 14,9 тыс. руб.

"Отмечу - подавляющее большинство отелей достойно отвечают на эти вызовы, а технические моменты мы стараемся решать во взаимодействии с органами власти и депутатским корпусом в рабочем порядке", - подчеркнул председатель АМОС.



В свою очередь, в департаменте курортов и туризма администрация Сочи агентству сообщили, что большинство туристов выбирают отели, которые работают по системе "все включено" и "ультра все включено", где к стоимости проживания и питания добавляется и стоимость почти 20 услуг.

«Отельеры внимательно оценивают текущую динамику загрузки и бронирования и вводят лояльные цены и акции для проживания, чтобы поток наших гостей сохранялся. Одно из наиболее популярных на сегодняшний день направлений отдыха, которое динамично развивается на курорте - семейный отдых и одной из главных составляющих такого отдыха является сегмент отелей, работающих по системе "все включено" и "ультра все включено"», - сказал представитель департамента.



Он отметил, что в курортном сезоне 2025 года в Сочи большинство отелей, работающих по системе "все включено", расширили перечень услуг с 14 до 19. Там есть бассейны, инфраструктура для детей, спортивные площадки, предлагается разнообразная анимационная программа для детей и взрослых.



"Ценообразование проживания в отелях прибрежного и горного кластера является динамическим, однако отельеры внимательно оценивают текущую динамику загрузки и бронирования и вводят лояльные цены и акции для проживания, чтобы поток наших гостей сохранялся", - подчеркнул собеседник.



При этом, он напомнил, что "цены устанавливаются с учетом уровня инфляции".

"При аналитике спроса, отельеры рассматривают возможность установления лояльной цены. Так, в июле порядка 50 сочинских санаториев и гостиниц объединились и ввели совместные предложения по преференциям для всех туристов и семей с детьми для оздоровления россиян на побережье Черного моря в Сочи летом и в межсезонье", - привел пример представитель администрации.



Ранее некоторые СМИ сообщили, что летом 2025 года цены на отдых в Сочи увеличились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - напоминает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU