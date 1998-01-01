Эксперты: Спрос на Турцию высокий, но ниже ожидаемого

Показатели российского турпотока в Турцию по итогам сезона, скорее всего, не превысят прошлогодние

По опубликованным вчера данным министерства туризма Турции, в первом полугодии 2025 года в стране побывало 2,609 млн российских туристов, что на 3% меньше, чем за тот же период годом ранее. Как отмечает глава комитета РСТ по турагентской деятельности, генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов, эта статистика соответствуют продажам направления в России: спрос на Турцию находится на прошлогоднем уровне, как и цены, которые сейчас снизились по сравнению с началом сезона.

В августе отправиться в отель 5* «все включено» в Аланью можно за 100 тыс. рублей на двоих с перелетом, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Первая половина года – не самая востребованная у россиян в плане поездок в Турцию. В это время туристы чаще выбирают Стамбул, экскурсионные туры по стране, а массовый «пляжный» поток начинается только в мае. По данным РСТ, в ходе майских праздников Турцию посетило примерно 800 тыс. россиян.

А в июне, согласно турецкой статистике, там побывало 887 тыс. туристов из России, что на 16 тыс. больше, чем в том же месяце годом ранее. Таким образом, подавляющая часть потока в первом полугодии приходится на эти два месяца.

«Согласен с этой статистикой, спрос на Турцию примерно на прошлогоднем уровне. Ни больше, ни меньше. Думаю, такими же могут быть и результаты всего сезона», – говорит Сергей Агафонов.

По его словам, Турция традиционно лидирует в этом летнем сезоне, как и все прошлые годы.

«Сейчас на ее долю приходится 41% продаж в турагентствах, это на 2% ниже, чем в то же время год назад. Тем не менее страна лидирует с заметным отрывом от ближайшего зарубежного конкурента – Египта, на который приходится лишь 11% в общем объеме продаж», – рассказал эксперт.

Турция пользуется стабильным спросом, но туристы очень чувствительны к ценовой политике местных курортов, замечает г-н Агафонов.

«А она не всегда адекватна. В начале этого сезона турецкие отели вновь подняли цены, туристы не были готовы ехать по таким ценам, мы увидели спад по направлению и переориентацию на другие страны.

Турецкие отели осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки. Сейчас также много перевозки на разные курорты Турции, на разные побережья. Спрос на август хороший, цены примерно на уровне прошлогодних», – пояснил Сергей Агафонов.

По статистике МГП, в начале августа средний чек по Турции на одного туриста составляет 129,3 тыс. рублей, на двоих – 223 тыс., на троих – 269 тыс.

Помимо туров на курорты Средиземного моря туроператоры поставили большую полетную программу на западное, Эгейское, побережье Турции. Так, Coral Travel на начало августа предлагает пакетные туры на 7 дней с питанием all inclusive в Бодрум с вылетом из Москвы от 133,3 тыс. рублей на двоих, из Санкт-Петербурга – от 149,2 тыс. рублей. Как пояснил туроператор, это фактически цены прошлого года.

Несмотря на некоторое снижение спроса, Россия в первом полугодии заняла первое место по турпотоку в Турцию, ее доля составила 12,2%. Интересно, что снизилось, хотя и столь же незначительно, число прибытий и из других стран въездного топ-3. Например, из Германии, занимающей второе место, поток упал на 2%, из Великобритании – примерно на 1,5%.

В прошлом году Турцию, по данным Минтуризма страны, посетили 6,7 млн российских туристов. В этом году, по его прогнозу, турпоток может преодолеть планку в 7 млн. Для этого во втором полугодии должны приехать 4,4 млн россиян.

В прошлом году во втором полугодии турпоток из РФ составил 4 млн человек.

/TOURBUS.RU