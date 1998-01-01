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Сегодня авиакомпания Flynas начинает рейсы из Москвы в Эр-Рияд

Новые рейсы в столицу Саудовской Аравии будут осуществляться из «Внуково» по понедельникам, средам и пятницам

Flynas, ведущая бюджетная авиакомпания Ближнего Востока, запускает сегодня новые прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой в сотрудничестве с Министерством туризма Саудовской Аравии.

Этот шаг знаменует собой расширение маршрутной сети Flynas и поддерживает стратегические цели Королевства в области туризма и авиации, отмечают в пресс-службе компании.

С 1 августа 2025 года Flynas будет выполнять три прямых рейса в неделю между международным аэропортом имени короля Халида (Эр-Рияд) и международным аэропортом Внуково (Москва).

Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам, предоставляя пассажирам удобную возможность для путешествий между двумя столицами.

Открытие маршрута Эр-Рияд — Москва стало результатом тесного сотрудничества Flynas с Министерством туризма Саудовской Аравии. Совместные маркетинговые ах.

Вчера в московском отеле The Carlton состоялась встреча авиакомпании Flynas и его Генерального представителя в России, компании Авиа Центр, с ведущими игроками туристического бизнеса, туристическими агентами, операторами и средствами массовой информации, посвященная открытию нового рейса На презентации выступили вице-президент по глобальным продажам Абдулела Алейди, генеральный директор компании «Авиа Центр» Сергей Богачев, региональный менеджер Мехмед Джаймаз и генеральный представитель авиакомпании Flynas в России Николай Калабанов.

По словам Абдулела Алейди, вице-президента по глобальным продажам авиакомпании, открытие рейса станет значимым событием для путешественников, желающих изучить богатое культурно-историческое наследие и природные достопримечательности Саудовской Аравии. Среди популярных туристических мест выделяются древний город Эд-Диръия, уникальный археологический памятник Аль-Ула и живописные побережья Красного моря.

А региональный менеджер Мехмед Джаймаз отметил высокий интерес к рейсам из России у компаний, специализирующихся на организации Хаджа и Умры.

Сергей Богачев, Генеральный директор компании «Авиа Центр» отметил преимущества, которые теперь получает российский туристический рынок в сотрудничестве с генеральным представителем авиакомпании в России. В частности, это обеспечение качественного взаимодействия с авиакомпанией и выгодные условия сотрудничества. Для туристических агентств продукт авиакомпании доступен онлайн в сервисе «Мой Агент».

Сегодня флот Flynas насчитывает 61 современный лайнер Airbus A320neo, выполняющий рейсы по 139 направлениям, соединяя более 70 городов в 30 странах мира. Всего каждый месяц совершается порядка 2000 рейсов, услугами которых воспользовались более 80 млн пассажиров с момента основания компании в 2007 году.

В ближайшие годы Flynas планирует получить еще 160 лпйнеров и расширить свою маршрутную сеть до 165 направлений, поддерживая цели национальной программы «Видение Саудовской Аравии - 2030».

По словам экспертов Российского союза туриндустрии, турпоток в Саудовскую Аравию быстро растет, хотя его пока нельзя назвать массовым. В 2024 году в страну поехали не только паломники, но и обычные туристы, в том числе с детьми. У некоторых туроператоров объем продаж на направлении вырос вдвое.

По словам директора компании «АРТ-Тур» Дмитрия Арутюнова, «Прямые рейсы в Саудовскую Аравию – реально долгожданное событие. Это подстегнет продажи, так как регулярные перевозчики заинтересованы в стабильной загрузке, что даст туроператорам возможность получать более выгодные тарифы в определенные даты и предлагать туристам соответствующие цены.

Саудовская Аравия интересна российским туристам, но не будем забывать, что у нас проживает 20-30 млн мусульман, для которых посещение Мекки в этой стране – святой долг. Настоящий хадж организуют специальные аккредитованные организации, а облегченный вариант паломничества по святым местам предлагают и турфирмы», – говорит он.

Эксперт также полагает, что выход на наш рынок саудовских перевозчиков разнообразит варианты транзита в страны Юго-Восточной Азии

Генеральным представителем в России является компания Авиа Центр, которая будет обеспечивать качественное взаимодействие с авиакомпанией и выгодные условия сотрудничества для представителей туристического рынка.

По вопросам, связанным с рейсами Flynas в России - groups@flynas-gsa.ru

/TOURBUS.RU