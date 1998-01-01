Дом Фёдора Конюхова на Садовнической улице стал городским музеем

В Москве появилась новая туристическая локация, посвященная истории экспедиций, жизни и творчеству выдающегося путешественника современности, члена Московского союза художников, Союза писателей России, академика Российской академии художеств, автора более трех тысяч картин и свыше 20 книг, священника Русской православной церкви - Федора Конюхова.

За свою жизнь этот уникальный человек смог покорить все пять океанов и семь высочайших вершин континентов, совершить кругосветный полёт на воздушном шаре с первой попытки. Он в одиночку перешёл Атлантический, Тихий и Южный океаны на вёсельной лодке, пять раз обогнул Землю, 17 раз пересёк Атлантику и стал самым возрастным океанским гребцом, установив мировой рекорд — 269 суток в Южном океане.

20 мая 2025 года в Москве состоялось торжественное вручение Федору Конюхову дипломов Книги рекордов России и Клуба мировых Рекордов за первое в истории достижение географического Северного полюса на мотопараплане с экипажем из двух человек, которое он совершил в июле 2024.

Больше двадцати лет назад Конюхов, как член Московского союза художников, получил творческую мастерскую на ул. Садовническая дом 77, строение 4. Со временем интерьер здания и его наполнение превратились в настоящую полноценную музейную экспозицию. И теперь Фёдор Филиппович решил безвозмездно передать её москвичам.

Сейчас в здании работает экспедиционный штаб Конюхова, где хранятся его картины, книги, фотографии и уникальная коллекция артефактов, привезённых из путешествий.

Стены дома украшают мемориальные доски, посвященные подвигам российских путешественников и исследователей, а на придомовой территории установлены скульптуры Семена Дежнева, великого князя Московского Ивана III Васильевича, преподобного Сергия Радонежского, бюсты Федора Ушакова, Владимира Высоцкого, Павла Нахимова и Ермака Тимофеевича.

Здесь же размещена большая экспозиция, в которую вошли корабельные якоря разных форм и размеров, колокола, якорные цепи, штурвалы и альпинистские ледорубы. В экспозиции - покорившая Тихий океан лодка "Тургояк", легендарная гондола воздушного сверхвысотного шара и многое другое. Благодаря новому статусу музея – путешествия Фёдора Конюхова, его достижения и живая история будут сохранены для подрастающего поколения и станут доступны для большого количества посетителей – туристов.

По словам самого хозяина музея – в день на экскурсии к нему уже постоянно приходят от 30 до 70 школьников. И он хотел бы, чтобы гостей было гораздо больше, ведь романтики были и есть во все времена.

«Сколько человечество будет существовать, столько времени и будут совершаться открытия: возьмите хотя бы Мировой океан, говорят, он изучен на 5 процентов, я же думаю, не больше чем на 3 процента», - отметил он на открытии.

В свои 74 года, путешественник полон сил и планов. Так, в 2026 году, он планирует отправиться в одиночное путешествие через Тихий, Индийский и Атлантический океаны на специально разработанном парусном плоту.

А главная цель такого похода - сбор микропластика для биотехнологического кластера Республики Татарстан для последующей разработки технологических решений, направленный на очистку морей, рек и прочих водоемов.

/TOURBUS.RU





Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы