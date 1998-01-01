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31 июля
Туроператоры: После землетрясения на Камчатке аннуляции туров единичны
В то же время в отелях региона отменена часть броней
Как сообщает сегодня RTN, после произошедшего вчера на Камчатке сильного землетрясения в отелях региона отменена часть броней. У туроператоров аннуляции туров также есть, но единичные. В целом туркомпании региона работают в штатном режиме, так как жертв и пострадавших нет, как и серьезных разрушений.
Программы туров корректируются с учетом последствий стихийного бедствия, сообщила директор компании «Камчатинтур», председатель Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова.
«Землетрясение было сильным, но жертв и пострадавших, в том числе среди туристов, нет, краевой аэропорт работает в обычном режиме. Нет и больших разрушений, за исключением одного старого, аварийного здания детского сада, находившегося на реконструкции, у которого обрушился фасад. Его как раз и показали во всех новостях. Картинка страшнее реальной ситуации.
Хотя, конечно, в момент землетрясения всем было страшновато, учитывая, что ожидались афтершоки, но это Камчатка с ее вулканической деятельностью! Тем более что страшно прежде всего в высоких зданиях, на верхних этажах, а не на земле.
Наши туристы живут на курорте Паратунка примерно в 70 км от Петропавловска-Камчатского в окружении гор, термальных источников, озера с целебными грязями, и здесь нет высоких зданий. У нас в момент землетрясения туристы были также на сплаве, все прошло нормально.
Другая группа была на морской прогулке, но на воде также безопасно, опаснее из-за возможности цунами – на берегу. Поэтому были закрыты пляжи», - сказала она.
По ее словам, туроператоры сейчас корректируют программы пребывания туристов.
«У нас, например, был запланирован обед в океане, но, по соображениям безопасности, мы заменили его на обед в городе. Природные парки «Вулканы Камчатки» ввели ограничения на посещение ряда туристических маршрутов в связи с повышенной сейсмической активностью. Нельзя посещать вулкан Горелый, поэтому мы везем туристов на Дачные источники, где нет опасности камнепада», - пояснила собеседница.
Сейчас временно недоступны такие объекты Южно-Камчатского природного парка как вулкан и пещеры вулкана Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский. Также рекомендуется воздержаться от посещения вулканов Авачинский, Козельский и экструзии Верблюд из-за повышенного риска камнепадов в условиях сейсмической нестабильности.
Жителям и туристам крайне не рекомендуют посещение побережья Авачинского залива, особенно таких популярных мест, как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное и другие.
По словам Ирины Седовой, массовых отмен или переносов туров нет.
Эксперт отметила, что более сложная ситуация сложилась на Курильских островах. Там есть разрушения инфраструктуры.
По прогнозу вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадима Мамонтова, туры на Курилы могут отменяться до момента восстановления инфраструктуры.
По оценке РСТ, в регионе может сейчас находиться до 8 тыс. туристов. Как рассказала Ирина Седова, в этом сезоне фиксируется некоторый спад бронирований туров на Камчатку.
«Июнь и июль практически у всех туроператоров были провальными. Есть заметное снижение по вертолетным турам. В Паратунке, где мы часто селим туристов, не менее 15 разных средств размещения, и обычно в это время не бывает мест, а в этом году отели не забиты, активно дают скидки, стали чаще приезжать местные туристы. Но на август по нашей компании видим оживление спроса», - сказала эксперт.
По статистике платформы для отелей Travelline, август на Камчатке забронирован примерно на 4% лучше, чем год назад в это время. Средний показатель бронирований размещения за последние две недели подрос на 21% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена при этом упала на 15% - до 12,6 тыс. рублей за двухместный номер. Более половины броней сделано жителями самого Камчатского края, чуть более 20% - Москва, далее идут соседние регионы – Хабаровский край (4,6%), Приморье (4,2%).
В 2024 году Камчатку посетили порядка 440 тыс. туристов, на острове Парамушир на Северных Курилах побывало 7,5 тыс. человек.
/TOURBUS.RU
Фото: istockphoto.com
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