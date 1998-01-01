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31 июля
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 13 августа в Смоленске

В программе – представление туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры


 

Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Смоленской областей посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

 

В программе – представление летних туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

 

Дата и время проведения:

13 августа (среда) 2025 г., 10:00 - 13:00 

Место проведения:

Смоленск, ул. Пржевальского, д. 3, Культурно-выставочный центр имени Тенишевых

  

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ

- АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»

 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ

Империя туризма

Клуб путешественников "Маруссия"

7 холмов

ГАУК Мосгортур

 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Sheraton Skypoint Lux

Гостиница Кинопарк

Капсульный отель Q-блок

УК Максима Хотелс

УК Азимут - отель Аэростар

 

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

Panorama360

Визардия

Останкинская телебашня

Конно-спортивный клуб "Кремлевская школа верховой езды"

Выставка "Робостанция"

Царь-макет

Музей истории шоколада и какао

Музей гаража особого назначения

 

Регистрация для участия в мероприятии 

 

 

Фото: Мостуризм

 


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