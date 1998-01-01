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31 июля
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 13 августа в Смоленске
В программе – представление туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры
Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Смоленской областей посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.
В программе – представление летних туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.
Дата и время проведения:
13 августа (среда) 2025 г., 10:00 - 13:00
Место проведения:
Смоленск, ул. Пржевальского, д. 3, Культурно-выставочный центр имени Тенишевых
УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ
- АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ
Империя туризма
Клуб путешественников "Маруссия"
7 холмов
ГАУК Мосгортур
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Sheraton Skypoint Lux
Гостиница Кинопарк
Капсульный отель Q-блок
УК Максима Хотелс
УК Азимут - отель Аэростар
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА
Panorama360
Визардия
Останкинская телебашня
Конно-спортивный клуб "Кремлевская школа верховой езды"
Выставка "Робостанция"
Царь-макет
Музей истории шоколада и какао
Музей гаража особого назначения
Регистрация для участия в мероприятии
Фото: Мостуризм
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