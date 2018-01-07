Новости Эксперты: Продажи летнего Египта в этом году выросли в несколько раз Среди причин роста — обилие чартерной перевозки и стабильные цены

Продажи туров в Египет у туроператоров этим летом выросли в разы, чему способствовало увеличение объемов чартерной перевозки, в том числе из регионов. Страна занимает второе место по объему бронирований после Турции, хотя раньше считалась зимним направлением. При этом, несмотря на хорошие продажи, туроператоры не ожидают заметного роста в высоком осеннем сезоне, - сообщает пресс-служба РСТ. Как отметила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, этим летом спрос на Египет у туроператора вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объему продаж Египет занимает второе место после Турции. «Среди факторов роста турпотока можно назвать привлекательные летние цены и акции. Туристы предпочитают отели 5* с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Популярны гостиницы с детской инфраструктурой, поскольку летом родители стараются вывезти детей к морю. Средняя глубина продаж летних туров выросли с одного месяца до полутора. Есть бронирования и на зимний сезон», – рассказала она. Г-жа Иванова добавила, что из Москвы и регионов туроператор отправляет туристов на рейсах EgyptAir, Air Cairo, Red Wings, EgyptAir, AlMasria Universal Airlines, есть и блоки, и полностью зафрахтованные самолеты. Средний чек по Египту сейчас составляет 102 тыс. рублей, что на 9% выше, чем летом 2024 года. Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян тоже сообщил о заметном росте спроса на направление. «По итогам лета Египет в целом по рынку покажет рост минимум 20%, по своей компании ожидаю рост в разы, так как чартеров год назад у нас не было», – рассказал он. По словам эксперта, в Египте сейчас относительно стабильные цены: нет демпинга и не ожидается резкого подорожания к началу высокого осеннего сезона. «Во всяком случае блочная перевозка в цене точно не выросла, мы на днях как раз обсуждали с перевозчиком зимние цены. Отдельные отели могут поднять расценки, но никакого значительного роста цен не наблюдаю. На направлении нет супердешевых предложений, как по Турции, по которой туроператоры пытаются закрыть блоки, продавая пакеты по цене билетов. Египет оказался в этом смысле гораздо спокойнее, без демпинга, даже более устойчивым, чем Эмираты. Летний сезон там длинный – с марта до конца октября, а в разгар лета температура такая же или даже ниже, чем в Турции», – пояснил он. Г-н Мурадян подчеркнул, что Египет относится к направлениям, которые бронируют в режиме last minute. Хургада сейчас продается чуть активнее Шарм-эль-Шейха. Чартерная программа туроператора поставлена на рейсах Red Sea Airlines. До октября два борта в неделю летают из Москвы в Хургаду, четыре – в Шарм-эль-Шейх, из Екатеринбурга – один рейс также в Шарм-эль-Шейх. Зимняя полетная программа обсуждается: объемы перевозки будут увеличены, возможно, добавятся вылеты из Казани и Сочи. По оценке PR-директора компании Tez Tour Жанны Богачевой, спрос на летний Египет превысил показатели аналогичного периода 2024 года почти вдвое, август стал наиболее востребованным месяцем для путешествий в страну, средняя глубина продаж – 10-30 дней. По сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость проживания на осень в Хургаде увеличилась в среднем на 5%, в Шарм-эль-Шейхе – на 15%. «Популярность семейного отдыха в Египте в этом году значительно выросла: доля бронирований поездок с детьми достигла 50% против 40% годом ранее. Более 50% броней приходится на отели 5* и 5* делюкс, популярна система "все включено". Стоимость туров в рублях снизилась на 8-10% благодаря благоприятной динамике курса. Отели летом предлагают скидки до 45%, как и в предыдущем сезоне», – пояснила эксперт. У сети турагентств «Магазин горящих путевок» доля продаж туров в Египет составляет сейчас 16,8%. Он занимает второе место по этому показателю после Турции (41%) и перед Россией (11,3%). Напомним, что в 2024 году в Египте отдохнули почти 1,4 млн россиян. /TOURBUS.RU

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