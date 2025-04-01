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30 июля
Anex сообщил о значительном расширении полетных программ в зимний Таиланд

Туроператор полетит в Паттайю из 12 российских городов, и на Пхукет — из 19


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По информации АТОР, география вылетов в Таиланд суммарно у всех туроператоров на текущий момент – 21 город РФ.

Так, Anex сообщил о расширении полетных программ в Таиланд на высокий зимний сезон.

Hа направлении Паттайя (аэропорт Утапао) к двум ранее объявленным городам вылета – Москве и Иркутску, добавляются еще 10 городов. Общее количество городов вылета теперь – 12:

  • Барнаул

  • Владивосток

  • Екатеринбург

  • Красноярск

  • Новокузнецк

  • Новосибирск

  • Самара

  • Томск

  • Уфа

  • Хабаровск

  • Москва

  • Иркутск

Напомним, недавно чартеры в Паттайю на Nordwind Airlines из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска анонсировал и туроператор Pegas Touristik.

 

К полетной программе Anex на Пхукет, заявленной ранее из 15 городов России, добавились еще 4 города – Тюмень, Минеральные Воды, Благовещенск и Челябинск. Таким образом география вылетов на Пхукет у Anex достигла 19 городов вылета:

  • Тюмень

  • Минеральные Воды

  • Благовещенск

  • Челябинск

  • Москва

  • Барнаул

  • Новокузнецк

  • Иркутск

  • Новосибирск

  • Хабаровск

  • Красноярск

  • Томск

  • Владивосток

  • Екатеринбург

  • Казань

  • Омск

  • Самара

  • Уфа

  • Пермь

Напомним, чартерная и блочная перевозка на Пхукет на зимний сезон уже также заявлены у Fun&Sun, Pegas Touristik, Coral Travel, «Интурист».

Суммарное количество городов вылета у всех туроператоров на Пхукет сейчас – 21 город (плюсом к списку выше идут Сочи у Fun&Sun и Санкт-Петербург у Pegas Touristik и Coral Travel).

 

Цены на туры в Таиланд на предстоящий высокий сезон находятся примерно на уровне прошлого года.

Рассчитывать в среднем надо на 200 тыс. руб. на двоих с перелетом в отель 4* с типом питания «завтрак»).

/TOURBUS.RU


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