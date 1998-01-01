|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
30 июля
Сильнейшее за 73 года землетрясение произошло сегодня на Камчатке
Сейчас на Камчатке могут находиться 7-8 тыс. туристов, информации о пострадавших по предварительным данным нет
Сегодня, по информации СМИ, в районе Камчатки произошло мощное землетрясение, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по разным данным, достигала 8,7. Была объявлена тревога цунами. Затем сейсмологи зарегистрировали еще 30 ощущаемых землетрясений силой 2-5 баллов.
Экскурсии для туристов на Курильские острова могут быть отменены в ближайшее время из-за землетрясения на Камчатке, угрозы цунами и разрушения порта на острове Парамушир, сообщи "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов.
"Программы на Курильские острова, скорее всего, в ближайшее время будут отменены, так как основное место доставки туристов на остров Парамушир – порт – разрушен цунами. И пока нет прогнозных сроков его восстановления. Соответственно не известно, когда суда "Гипанис" и "Анатолий Чернеев", которые доставляют туда пассажиров и туристов, смогут выполнить эти перевозки", - рассказал он.
Халактырский пляж известен своим черным песком и панорамой сразу трех вулканов. Расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского на берегу Тихого океана.
На Камчатке, где в среду произошли землетрясение и цунами, могут находиться 7-8 тыс. туристов, информации о жертвах или пострадавших по предварительным данным нет, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
"По примерным оценкам сейчас на Камчатке может быть 7-8 тыс. туристов. По предварительным данным одного из принимающих туроператоров на Камчатке, жалоб и пострадавших туристов нет. Туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности – все маршруты выполняются в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В РСТ призывают туристов соблюдать рекомендации властей и следить за обновлениями.
В объединении отмечают, что туроператоры оперативно корректируют программы для индивидуальных туристов с учетом введенных ограничений.
/TOURBUS.RU
Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72