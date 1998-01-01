Сильнейшее за 73 года землетрясение произошло сегодня на Камчатке

Сейчас на Камчатке могут находиться 7-8 тыс. туристов, информации о пострадавших по предварительным данным нет

Сегодня, по информации СМИ, в районе Камчатки произошло мощное землетрясение, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по разным данным, достигала 8,7. Была объявлена тревога цунами. Затем сейсмологи зарегистрировали еще 30 ощущаемых землетрясений силой 2-5 баллов.

Экскурсии для туристов на Курильские острова могут быть отменены в ближайшее время из-за землетрясения на Камчатке, угрозы цунами и разрушения порта на острове Парамушир, сообщи "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов.

"Программы на Курильские острова, скорее всего, в ближайшее время будут отменены, так как основное место доставки туристов на остров Парамушир – порт – разрушен цунами. И пока нет прогнозных сроков его восстановления. Соответственно не известно, когда суда "Гипанис" и "Анатолий Чернеев", которые доставляют туда пассажиров и туристов, смогут выполнить эти перевозки", - рассказал он.



Как отметил г-н Мамонтов, вертолетные экскурсии также вряд ли будут осуществляться, поскольку авиация начнет перевозить на острова строителей и спасателей для разбора завалов после разрушений.

"Мы рекомендуем сейчас туристам, у которых есть программы в Северо-Курильске, переговорить с туроператорами и, возможно, заменить острова на Камчатку или обсудить возможность возврата средств за эти программы", - сказал эксперт.



Примерно 60 человек эвакуировано с Халактырского пляжа на Камчатке в связи с угрозой цунами, сообщает пресс-служба МЧС России. Они жили в серф-лагере на берегу Тихого океана

Халактырский пляж известен своим черным песком и панорамой сразу трех вулканов. Расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского на берегу Тихого океана.

На Камчатке, где в среду произошли землетрясение и цунами, могут находиться 7-8 тыс. туристов, информации о жертвах или пострадавших по предварительным данным нет, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По примерным оценкам сейчас на Камчатке может быть 7-8 тыс. туристов. По предварительным данным одного из принимающих туроператоров на Камчатке, жалоб и пострадавших туристов нет. Туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности – все маршруты выполняются в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В РСТ призывают туристов соблюдать рекомендации властей и следить за обновлениями.

В объединении отмечают, что туроператоры оперативно корректируют программы для индивидуальных туристов с учетом введенных ограничений.

"Туроператоры устанавливают связь со всеми тургруппами, которые сейчас на маршрутах. Жертв и пострадавших туристов, по предварительным данным, нет", - говорится в сообщении.



В объединении добавили, что скалы "Три Брата" на входе в Авачинскую бухту, которые считаются символом города Петропавловск-Камчатский, не пострадали. "Информация о полном разрушении не соответствует действительности", - подчеркивается в сообщении.

/TOURBUS.RU

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»