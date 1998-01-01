Не стало Димитриса Димитриу

Ушел из жизни профессионал высшего уровня, в течении 25 лет представлявший кипрский туризм в России

Как сообщает сегодня Ассоциация представителей национальных туристических офисов (АНТОР), «На 57 году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни наш друг, соратник, один из старейших членов сообщества Димитрис Димитриу.

Димитрис умер на Кипре, который он представлял в России 25 лет. Ушел человек, который очень много сделал для продвижения своей страны, внес большой вклад в развитие кипрско-российских отношений в области туризма и российского туризма в целом.

Мы запомним Димитриса как доброго друга, настоящего профессионала, коллегу и просто хорошего человека».

В Издательском доме «Турбизнес» также хорошо знали и любили Димитриса. Он часто и охотно рассказывал в наших изданиях об особенностях отдыха, истории и культуре своей замечательной страны, принимал активное участие во всех наших мероприятиях.

Во много благодаря Димитриу за поледние четверть века остров Кипр стал одним из самых любимых мест отдыха россиян. И. несмотря на все сложности, турпоток на "остров Афродиты" удалось сохранить и сегодня.

Как отмечал Димитрис Димитриу в одном из своих последних интервью, опубликованном несколько лет назад, «Туристы из России не случайно рассматривает Кипр как круглогодичное направление.

Это красивый остров с замечательной природой и множеством исторических мест и достопримечательностей. Традиционно установившиеся дружеские отношения между двумя народами и объединяющие их общности, такие как религия, сделали Кипр одним из самых важных мест для отдыха. Многие россияне совмещают свой отпуск с паломническими поездками по церквям и монастырям острова.

Еще один важный фактор при выборе места отдыха - безопасность А, по ежегодной оценке, европейской комиссии, является страной с самой чистой водой в Европе».

Медиахолдинг «Турбизне» выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Димитриса Димитриу, всем, кто знал этого блестящего профессионала, а также очень доброго и веселого человека.

Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπητέ φίλε!