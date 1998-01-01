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Эксперты: Несмотря на проблемы с ависообщением, спрос на зарубежный отдых не падает

Среди лидеров спроса в наступающем месяце - Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Абхазия, Китай, ОАЭ и Мальдивы

Лидерами выездного туризма в последний месяц лета станут Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Абхазия, Китай, ОАЭ и Мальдивы. Доли этих направлений различаются в зависимости от туроператора, но в целом туры за рубеж продаются стабильно, несмотря на все проблемы с авиасообщением, и либо соответствуют показателям августа 2024 года, либо их превышают, - сообщает пресс-служба РСТ.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина сообщила, что спрос на зарубежные туры с заездами с 1 по 31 августа 2025 года у компании на 28,2% превышает аналогичные показатели предыдущего года.

В топе-10 зарубежных направлений – Турция с долей от общего объема продаж 32,4%, Египет (11,2%), Абхазия (7,6%), ОАЭ (4,8%), Таиланд (3,4%), Вьетнам (3,1%), Китай (2,4%), Мальдивы (1,3%), Тунис и Куба – менее 1%.

Годом ранее в топ входили Турция (24,9%), Египет (7,6%), Абхазия (6,1%), Таиланд (3,7%), ОАЭ (3,3%), менее 1% приходилось на Мальдивы, Китай, Кубу, Вьетнам и Белоруссию. В первой десятке нарастили доли по сравнению с прошлым годом Турция, Египет, Абхазия, ОАЭ, Вьетнам, Китай и Мальдивы.

Наиболее заметно вырос Вьетнам, доля которого год назад составляла менее 1%, а сейчас – 3,1%. Слегка снизился спрос на Таиланд.

По данным «Слетать.ру», средний чек по сравнению с августом 2024 года по Турции, Египту и Абхазии увеличился, составив 250 тыс., 200,5 тыс. и 130 тыс. рублей соответственно.

Больше всего подорожала Абхазия – на 8,3%. Эмираты и Таиланд показали небольшое снижение среднего чека до 169 тыс. и до 160,9 тыс. рублей соответственно. Глубина бронирований выросла до 2,3 месяца.

По словам руководителя департамента маркетинга туроператора «Спектрум» Натальи Буткиной, в разгар лета традиционно пользуются повышенным спросом пляжные направления. В топ-5 входят Турция, Вьетнам, Таиланд, Египет, Китай.

«Во все эти страны есть удобные и доступные чартерные и регулярные рейсы, что, безусловно, подстегивает спрос. Также в последние годы менее выражена сезонность в Юго-Восточной Азии – благодаря перераспределению туристов на те курорты, где летом практически не бывает дождей.

Теперь эти страны становятся полноценной альтернативой европейским средиземноморским курортам», – сказала эксперт.

Г-жа Буткина также отметила рост покупок дополнительных услуг к пакетным турам – fast track, индивидуальный трансфер, CIP-лаунжи.

«Стоимость туров увеличилась в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом», – уточнила она.

В компании «Русский Экспресс» в топе направлений на август назвали Турцию, ОАЭ, Китай, Вьетнам, Мальдивы, Таиланд.

«В аналогичный период прошлого года рейтинг стран выглядел следующим образом: ОАЭ, Турция, Мальдивы, Таиланд, Китай, Абхазия. В целом отмечаем рост объемов выездного туризма в этом летнем сезоне», – заметила аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко.

Как сообщила директор по развитию, продвижению и рекламе компании «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова, спрос на европейские направления на август стабилен.

«На последний летний месяц хорошо продались комбинированные туры – экскурсии плюс отдых на море. По Черногории в этом году виден рост пока на 10%, но, так как продажи еще не закрыты, ожидаем увеличения объемов до 15-20%.

На уровне 2024 года бронируют экскурсии с отдыхом на побережье в Греции и экскурсионные программы по Австрии и Венгрии с оформлением венгерской визы», – пояснила эксперт.

Италия на август продавалась хуже, чем год назад, спрос сместился на бархатный сезон. «По нашему опыту в августе туристы скорее предпочитают туры на море, а знакомство с итальянскими достопримечательностями оставляют на сентябрь, октябрь.

Поэтому мы практически не заявляем туры в Италию, но в этом году в августе набралась группа по маршруту Италия – Швейцария – Франция», – отметила эксперт.

/TOURBUS.RU





