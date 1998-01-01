Ярославская область расширяет возможности паломнического туризма

В ходе пресс-тура журналисты посетили одно из самых древних и красивых сел Ярославщины - Курбу с его единственным в мире 16-лепестковым «круглым» Казанским храмом

В Ярославской области, которая по результатам июня 2025 года была признана самой посещаемой на Золотом кольце России, активно развивается паломнический туризм. Места притяжения – не только знаменитые во всей России монастыри: Толгский, Николо-Сольбинский, но и новые православные и уникальные объекты.

Так, 26 июля в село Курба Ярославской области состоялся пресс – тур, в ходе которого журналисты и блогеры федеральных и региональных СМИ посетили одно из самых древних и красивых сел Ярославщины - Курбу и познакомились с легендой русского зодчества, единственным в мире 16- лепестковым «круглым» Казанским храмом, с высоты птичьего полета напоминающий цветок.

В этот день здесь состоялся фестиваль с говорящим названием «А Курба будет жить!», организованный благотворительным фондом «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Ярославского муниципального района, местного прихода и партнеров. Мероприятие приурочено сразу двум значительным датам: 255-летию Казанского храма и 385-летию чудотворной Курбской иконы Казанской Божией Матери.

Гостей фестиваля, а он собрал сотни гостей – жителей ярославских предместий и разных регионов страны, от Калининграда до Екатеринбурга, ждало погружение в атмосферу настоящего деревенского праздника: с плетением храмовых венков, старинными народными забавами, песнями, ярмаркой ремесел и мастер-классами по колокольному звону, кузнечному делу, гончарному и ткацкому ремеслу, художественной росписи и изготовлению ободков.

Но самое главное, ради чего, собственно, все и «закрутилось», - экскурсии по селу и знакомство с шедевром XVI века - Казанским храмом, который в данный момент активно восстанавливается. Известно, что в 1770 году он был построен на средства потомков рода Нарышкиных при участии местных прихожан.

В храме было три престола: в честь Казанской иконы Божьей Матери, Спаса Нерукотворного Образа и святителя Николая, а над росписью стен, с красочными сюжетами Ветхого и Нового завета, переданных в точной последовательности и напоминающих классические образцы русского барокко, с 1796 по 1799 год трудились ярославские мастера.

С приходом советской власти - в 1930 году, церковь была закрыта, а ценные иконы – уничтожены. Рядом с Казанской церковью сохранилась высокая пятиярусная колокольня в классическом стиле с резными деталями, вход в которую в данное время недоступен. «Белый Ирис» взял курбскую святыню под опеку в 2016 году и за это время были проведены противоаварийные работы, разработана методика сохранения уникальной настенной живописи и получено благословение митрополита Ярославского и Ростовского Вадима на регистрацию местного прихода.

В 2025 году в храме началась реставрация, и, как подчеркивают организаторы, помочь в ее проведении может каждый. Кроме того, на фестивале был дан старт новому высокотехнологичному AR-проекту, связанному с использованием дополненной реальности. Каждый желающий мог скачать на телефон бесплатное приложение, навести камеру на фрески и услышать рассказ виртуального гида-ангела о том, что на них изображено.

«Важно, чтобы с этим духовным и культурным наследием соприкасались наши современники, особенно молодежь, - отметила директор фонда Ольга Шитова. – Наше мероприятие призвано сохранить культурное наследие региона и познакомить гостей с настоящими народными традициями.

Сейчас активно развивается внутренний туризм, развивается паломничество, и церковь Казанской иконы Божьей Матери в Курбе остается уникальным, единственным в своем роде памятником сельской храмовой архитектуры XVIII века, что может привлечь большое количество туристов и паломников со всей России.

В ближайших планах сюда планируется водить туристические паломнические туры. Маршрут уже разработан. В рамках фестиваля, настоятель Казанского храма иерей Иоанн Лозан рассказал всем желающим и о жемчужине храма - чудотворной Курбской Казанской иконе Божией Матери, которая в свое время была внесена в дореволюционный список чтимых икон. С ноября 2017 года по ноябрь 2019 года образ находился на реставрации в Троице-Сергиевой лавре и по заключению экспертов лавры икона, датируемая 1640–1660 годами, уникальна.

«Когда начались печальные события 1930-х, новая власть сняла оклад с драгоценными камнями, а саму икону решила либо продать, либо уничтожить, - добавил он, - Прихожанкам Казанского храма удалось спрятать святыню на кладбище, затем она передавалась из дома в дом. Так, действительно чудом, - чудотворный образ оказался в храме Всемилостивого Спаса соседнего села Васильевское. Когда Казанский храм будет восстановлен, то святыня вернется в родные стены…»

Напомним, что 23 июня между региональным агентством по туризму и Ярославской митрополией Русской православной церкви было подписано соглашение о сотрудничестве по возрождению паломничества и культурно-исторического туризма в Ярославской области.

И, по мнению руководителя агентства по туризму Ярославской области Юлии Ветошкиной, развитие паломнический туризма, который обладает просветительно-познавательной составляющей, для Ярославского края гармонично и актуально.

/TOURBUS.RU