Новости РСТ: До миллиона россиян не смогут посетить Абхазию из-за запрета на выезд по свидетельству о рождении Ранее президент РСТ Илья Уманский обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой отменить новую норму закона

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, сейчас при выезде детей до 14 лет в отдельные государства допускается предъявление свидетельства о рождении ребенка с отметкой о гражданстве. В числе таких стран Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия, Киргизия и Казахстан. С 20 января 2026 года вступят в силу принятые Госдумой поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которые исключают свидетельство о рождении из перечня документов для выезда за пределы России. По словам эксперта Российского союза туриндустрии, генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, ограничение может коснуться не менее миллиона россиян. «Как показывает наш опыт, семьи делятся на тех, у кого есть загранпаспорта, причем, как правило, у всех членов семьи, и на тех, у кого их нет. И если родители по-прежнему могут въезжать в эти страны по внутреннему паспорту, рискну предположить, что они скорее откажутся от поездки, но не будут делать ребенку отдельный паспорт», – говорит он. По оценке эксперта, если в Беларусь часто едут без детей, так как здесь больше всего востребованы санатории и лечение, то в Абхазию семейный туризм составляет не менее 80% от всего потока, в страны Средней Азии – 50%. «То есть речь идет о сотнях тысяч туристов. Это именно дети, которым надо теперь получать загранпаспорта. Если прибавить сюда родителей, которые, скорее всего, откажутся от такой поездки, то можно уже говорить о миллионе человек», – заметил г-н Ромашкин. Он уверен, что задача турбизнеса – указать на негативную роль нововведений. «Появление этого закона довольно неожиданно для туроператоров. По крайней мере, с турбизнесом он не обсуждался. Непонятно, зачем нужно было принимать его в такое неподходящее время. К тому же совсем недавно принят закон о преференциях для туроператоров при работе с дружественными странами, а если вводятся такие правила, то мы поток в дружественные страны не только не увеличим, но однозначно получим спад», – полагает эксперт. Ранее президент РСТ Илья Уманский обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой отменить новую норму закона или отсрочить ее введение. В отраслевом союзе полагают, что в условиях непростой международной обстановки, закрытия аэропортов юга России, экологической ситуации на пляжах Анапы, введение норм, усложняющих выезд россиян, прежде всего, семей в Белоруссию и Абхазию несвоевременно. По данным Росстата за 2024 год, турпоток в Белоруссию из России составил 350 тыс. человек, в Абхазию – 696 тыс. При этом, по статистике Погранслужбы ФСБ России, с частной целью в Абхазию выехало еще 5,23 млн человек, в числе которых, по экспертным оценкам, не менее трети – самостоятельные туристы. Реальный поток в Беларусь оценить трудно из-за отсутствия пограничной статистики. В 2024 году белорусские эксперты говорили о показателе свыше 5,5 млн российских туристов. По данным «Аэрофлота», в 2024 году Минск вошел в топ международных направлений из Москвы с самым быстрорастущим пассажиропотоком. /TOURBUS.RU Фото: Pixabay.com

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