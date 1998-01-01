Эксперты: Россияне начали активно бронировать туры на осенние каникулы

Российские туристы активно бронируют осенний отдых, наибольшим спросом пользуются пляжные туры за рубеж на школьные осенние каникулы, сообщили туркомпании, опрос которых сегодня опубликовал «Интерфакс».



"В пятерку самых популярных направлений на осенние каникулы у нас вошли Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам и Таиланд. Больше всего заявок на Турцию, Египет и Таиланд приходится на ноябрь, в то время как Вьетнам активнее бронируют на октябрь 2025 года", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Как отметила эксперт, стоимость путешествий в валюте подросла по сравнению с прошлым годом.

Так, по данным Coral Travel, Египет прибавил в цене 14%, Таиланд – плюс 7%, Турция – плюс 5%, ОАЭ – плюс 1%.



В свою очередь, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что количество бронирований на осенние школьные каникулы выросло не более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Причина простая – почти никто из стран не делает предложения на осень по акциям раннего бронирования.

В отличие, например, от Турции. И это выгодно туристам, в ноябре у нас уже начнутся продажи на август 2026 года", - рассказал он.



Эксперт добавил, что среди наиболее востребованных направлений для отдыха на осенних каникулах – Египет, ОАЭ, Турция и Таиланд.

"На этот период российские туристы бронируют поездки в среднем на 7-8 ночей", - уточнил Мкртчян.



Между тем, в регионах фиксируют снижение спроса на осенние школьные каникулы по сравнению с прошлым годом.

"Бронирование осенних каникул только начинает набирать обороты, основной спрос – на Египет, ОАЭ и Китай, в частности на остров Хайнань. Последнее обусловлено нашей региональной полетной программой", - пояснила директор уфимской компании «Палаццо» Залия Сираева.

Она добавила, что для отдыха с детьми российские туристы выбирают в основном качественные отели 5*, работающие по системе "все включено". На Хайнане путешественники бронируют объекты с завтраками.





Осенние каникулы для школьников по триместрам пройдут в зависимости от учебного заведения с 4 по 12 октября, по четвертям – с 27 октября по 3 ноября.

/TOURBUS.RU