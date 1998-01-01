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29 июля
Новости туроператоров
«Мостурфлот» подарит круиз за 1 млн руб. за данные о первоисточнике фейков о компании/ Туристы Fun&Sun полетят в Венесуэлу/ Coral Travel расширяет полетную программу на Эгейское побережье Турции
«Мостурфлот» подарит круиз за 1 млн руб. за данные о первоисточнике фейков
«Мостурфлот» подарит круиз стоимостью до миллиона рублей за данные о первоисточнике фейковой информации о вирусах на борту ее теплоходов, сообщили РИА «Новости» в компании.
Ранее «Мостурфлот» заявлял, что считает происками неких лиц или организаций распространение заведомо ложной информации для дискредитации деятельности компании и нанесения урона деловой репутации.
В частности, во вторник этот оператор речных круизов назвал безосновательными сообщения о 30 заболевших на его теплоходе «Леонид Красин».
«Круизная компания "Мостурфлот" объявляет вознаграждение - круиз на люксовом теплоходе, стоимостью до 1 миллиона рублей, за достоверную информацию о первоисточнике, который дискредитирует деловую репутацию компании. Речь идет об источнике информации (гражданине, организации), от которого поступили фейковые сообщения в Telegram-каналы и СМИ о вирусах на борту наших теплоходов», - сообщили в компании.
После проверки изложенных фактов и подтверждения их достоверности оператор обещает оформить круиз с возможностью выбора удобной даты поездки.
Можно будет выбрать круизы на теплоходах класса люкс «Княжна Виктория» или «Александр Грин» с полным пакетом туристических услуг: проживание, питание и экскурсионная программа.
Туристы Fun&Sun полетят в Венесуэлу
Туроператор Fun&Sun взял блоки мест на рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa из Москвы на остров Маргарита с 4 августа по 8 декабря, - сообщает АТОР.
Блочная программа компании в Венесуэлу на рейсах Conviasa предполагает еженедельные вылеты по понедельникам из Внуково, начиная с 4 августа.
Рейсы на остров Маргарита – прямые, в аэропорт Порламар, в блочных тарифах предусмотрен бесплатный провоз багажа 10 кг и ручной клади – 5 кг.
Обратные рейсы – со стыковкой в столице страны, Каракасе (3 ч 10 мин), включен бесплатный провоз багажа 15 кг + 5 ручная клади.
Допускается объединение 2 мест багажа в 1 место, при этом максимальный вес такого багажа не должен быть более 20 кг по маршруту в Порламар и 30 кг по маршруту обратно в Россию.
В обоих направлениях туристам на борту предлагается двухразовое горячее питание.
«С начала сезона мы летаем ежедневно из Москвы в Бодрум на регулярных рейсах Pegasus Airlines. В августе эту программу дополним рейсами Turkish Airlines с бизнес-классом. Одна ежедневная цепочка стартует 5 августа, вторая – дважды в неделю – с 6 августа. Еще одна наша новинка – полеты из Санкт-Петербурга на Turkish Airlines с 5 августа, где также есть бизнес-класс», – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.
Туроператор летает также в Даламан – из Москвы на Pegasus Airlines, Turkish Airlines и Southwind, из Санкт-Петербурга – на Turkish Airlines, из Казани и Екатеринбурга – на Azur Air.
Coral Travel – единственный из туроператоров, который летает в и Измир, крупнейший город Турции в этой части страны.
/TOURBUS.RU
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