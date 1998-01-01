Новости туроператоров

«Мостурфлот» подарит круиз за 1 млн руб. за данные о первоисточнике фейков о компании/ Туристы Fun&Sun полетят в Венесуэлу/ Coral Travel расширяет полетную программу на Эгейское побережье Турции

«Мостурфлот» подарит круиз за 1 млн руб. за данные о первоисточнике фейков

«Мостурфлот» подарит круиз стоимостью до миллиона рублей за данные о первоисточнике фейковой информации о вирусах на борту ее теплоходов, сообщили РИА «Новости» в компании.

Ранее «Мостурфлот» заявлял, что считает происками неких лиц или организаций распространение заведомо ложной информации для дискредитации деятельности компании и нанесения урона деловой репутации.

В частности, во вторник этот оператор речных круизов назвал безосновательными сообщения о 30 заболевших на его теплоходе «Леонид Красин».

«Круизная компания "Мостурфлот" объявляет вознаграждение - круиз на люксовом теплоходе, стоимостью до 1 миллиона рублей, за достоверную информацию о первоисточнике, который дискредитирует деловую репутацию компании. Речь идет об источнике информации (гражданине, организации), от которого поступили фейковые сообщения в Telegram-каналы и СМИ о вирусах на борту наших теплоходов», - сообщили в компании.

После проверки изложенных фактов и подтверждения их достоверности оператор обещает оформить круиз с возможностью выбора удобной даты поездки.

Можно будет выбрать круизы на теплоходах класса люкс «Княжна Виктория» или «Александр Грин» с полным пакетом туристических услуг: проживание, питание и экскурсионная программа.

Туристы Fun&Sun полетят в Венесуэлу

Туроператор Fun&Sun взял блоки мест на рейсах венесуэльской авиакомпании Conviasa из Москвы на остров Маргарита с 4 августа по 8 декабря, - сообщает АТОР.

Блочная программа компании в Венесуэлу на рейсах Conviasa предполагает еженедельные вылеты по понедельникам из Внуково, начиная с 4 августа.

Рейсы на остров Маргарита – прямые, в аэропорт Порламар, в блочных тарифах предусмотрен бесплатный провоз багажа 10 кг и ручной клади – 5 кг.

Обратные рейсы – со стыковкой в столице страны, Каракасе (3 ч 10 мин), включен бесплатный провоз багажа 15 кг + 5 ручная клади.

Допускается объединение 2 мест багажа в 1 место, при этом максимальный вес такого багажа не должен быть более 20 кг по маршруту в Порламар и 30 кг по маршруту обратно в Россию.

В обоих направлениях туристам на борту предлагается двухразовое горячее питание.



Coral Travel расширяет полетную программу на Эгейское побережье Турции

Туроператор Coral Travel на 20% расширил летнюю полетную программу на Эгейское побережье Турции.

«С начала сезона мы летаем ежедневно из Москвы в Бодрум на регулярных рейсах Pegasus Airlines. В августе эту программу дополним рейсами Turkish Airlines с бизнес-классом. Одна ежедневная цепочка стартует 5 августа, вторая – дважды в неделю – с 6 августа. Еще одна наша новинка – полеты из Санкт-Петербурга на Turkish Airlines с 5 августа, где также есть бизнес-класс», – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

Туроператор летает также в Даламан – из Москвы на Pegasus Airlines, Turkish Airlines и Southwind, из Санкт-Петербурга – на Turkish Airlines, из Казани и Екатеринбурга – на Azur Air.

Coral Travel – единственный из туроператоров, который летает в и Измир, крупнейший город Турции в этой части страны.

/TOURBUS.RU