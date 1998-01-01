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29 июля
Эксперты АТОР: Ожидаемого роста летнего въездного турпотока на 25% не произошло

Основная причина — периодическое закрытие аэропортов, снижающее объемы бронирования


 

Туроператоры летом 2025 года ожидали роста иностранного турпотока на 25%, но по итогам сезона интуристов будет столько же либо меньше, чем год назад, из-за проблем с авиасообщением, сообщают в Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс».

 

"Введение электронных виз, ослабление рубля, расширение географии международных полетов и маркетинговые усилия привели к росту количества иностранных туристов в России в последние годы. В связи с этим перед началом сезона туроператоры ожидали, что организованный въездной турпоток летом вырастет на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Но по прошествии половины летнего сезона стало очевидно, что эти ожидания не оправдаются – количество иностранных туристов будет ниже запланированного", - считают в АТОР.

"Главным негативным фактором, влияющим на въездной турпоток, в этом сезоне стало периодическое закрытие аэропортов, за которым следовали логистические коллапсы и отмены.

Это снизило объемы бронирований групп у иностранных партнеров и количество заказов от индивидуальных туристов", - добавили в ассоциации.

Как отметили в компании "Интурист", из-за периодического закрытия аэропортов, особенно в Москве, туроператорам приходится перестраивать логистику и продлевать или заменять услуги в туре в короткие сроки.
"Мы не можем быть на 100% уверены, что туристы улетят вовремя. Всегда должен быть под рукой "план Б". Например, если случится "Ковер" и рейс отменят, или туристы не успеют к началу тура. В таком случае их размещение и программу придется сдвигать", - рассказали в пресс-службе туроператора.

Как прогнозируют в АТОР, организованный въездной турпоток в этом летнем сезоне не превысит объемы 2024 года либо будет ниже в случае, если закрытия аэропортов продолжатся.
"Более 55% организованного турпотока этим летом идет из Китая. Количество туристов из этой страны продолжает увеличиваться. Чаще всего китайцы в России предпочитают групповые туры и насыщенную экскурсионную программу в Москве и Санкт-Петербурге.

Аналогичные предпочтения у туристов из Индии и Ирана. На эти страны приходится около 15% и 10-12% организованного въездного турпотока соответственно", - сообщает ассоциация.

Далее в рейтинге следуют ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Оман. Доля стран Ближнего Востока в общем организованном турпотоке составляет около 10%.
Среди наиболее популярных у иностранцев городов – Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Мурманск, Байкал. Последние два особенно популярны у туристов из Китая.

«Нынешняя ситуация с въездным туризмом в корне отличается от допандемийной, когда мы забирали объемы под группы у отелей, авиакомпаний и РЖД уже за 1,5 года до заезда», – говорят в «Интуристе». 

В среднем бронирования групп идут за 1,5 – 2 месяца до поездки. Индивидуальные туристы бронируются за 2 недели – 2 месяца до заезда (в зависимости от визового режима и логистики).

 

Китайцы, индийцы (в основном, группы) бронируются за 2-3 недели до поездки. Туристы из стран ЮВА и арабских стран Персидского залива планируют чаще за месяц, если нет уже набранных групп с подтвержденными рейсами.

С наибольшей глубиной бронируются туристы из Европы (правда, этот турпоток очень и очень небольшой) – более 6-8 месяцев.

Несмотря на проблемы с закрытыми аэропортами, прогнозы туроператоров по въездному туризму пока оптимистичные. Уже сейчас туристы из Индии, Индонезии, Европы бронируют туры в Россию на зиму.

/TOURBUS.RU


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