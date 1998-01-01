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29 июля
Эксперты АТОР: Ожидаемого роста летнего въездного турпотока на 25% не произошло
Основная причина — периодическое закрытие аэропортов, снижающее объемы бронирования
Туроператоры летом 2025 года ожидали роста иностранного турпотока на 25%, но по итогам сезона интуристов будет столько же либо меньше, чем год назад, из-за проблем с авиасообщением, сообщают в Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс».
"Введение электронных виз, ослабление рубля, расширение географии международных полетов и маркетинговые усилия привели к росту количества иностранных туристов в России в последние годы. В связи с этим перед началом сезона туроператоры ожидали, что организованный въездной турпоток летом вырастет на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Но по прошествии половины летнего сезона стало очевидно, что эти ожидания не оправдаются – количество иностранных туристов будет ниже запланированного", - считают в АТОР.
Это снизило объемы бронирований групп у иностранных партнеров и количество заказов от индивидуальных туристов", - добавили в ассоциации.
Аналогичные предпочтения у туристов из Индии и Ирана. На эти страны приходится около 15% и 10-12% организованного въездного турпотока соответственно", - сообщает ассоциация.
«Нынешняя ситуация с въездным туризмом в корне отличается от допандемийной, когда мы забирали объемы под группы у отелей, авиакомпаний и РЖД уже за 1,5 года до заезда», – говорят в «Интуристе».
В среднем бронирования групп идут за 1,5 – 2 месяца до поездки. Индивидуальные туристы бронируются за 2 недели – 2 месяца до заезда (в зависимости от визового режима и логистики).
Китайцы, индийцы (в основном, группы) бронируются за 2-3 недели до поездки. Туристы из стран ЮВА и арабских стран Персидского залива планируют чаще за месяц, если нет уже набранных групп с подтвержденными рейсами.
С наибольшей глубиной бронируются туристы из Европы (правда, этот турпоток очень и очень небольшой) – более 6-8 месяцев.
Несмотря на проблемы с закрытыми аэропортами, прогнозы туроператоров по въездному туризму пока оптимистичные. Уже сейчас туристы из Индии, Индонезии, Европы бронируют туры в Россию на зиму.
/TOURBUS.RU
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