Bronevik: Самыми быстрорастущими направлениями отдыха осенью и в начале зимы стали регионы Центральной России и Татарстан

При этом по общему количеству бронирований в межсезонье традиционно лидируют Краснодарский край, Москва и Петербург

Анализ ранних бронирований размещения туристов с середины сентября по декабрь, то есть в межсезонье, проведенный платформой Bronevik.com, показал самые быстрорастущие направления в этот период.

Ими стали Владимирская (130% год к году), Ярославская (102%), Самарская (86%), Тульская (84%) области. Топ-5 замыкает Татарстан (77%).

Туристическая привлекательность регионов Центральной России растет благодаря транспортной логистике, удобной для жителей соседних областей. Немаловажно, что такие поездки позволяют сэкономить на авиаперелетах.

Также спрос подстегивает развитие инфраструктуры и событийного туризма – фестивалей, тематических маршрутов и т.п.

Устойчивый рост интереса к турпоездкам в Татарстан связан с развитой инфраструктурой, культурным разнообразием и активным позиционированию региона как круглогодичного направления с широкой экскурсионной программой и уникальной местной кухней, - отмечают в компании.

По количеству бронирований традиционно лидируют Краснодарский край (23% от всех заказов по России), Москва и Московская область (14%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%), Татарстан (6%) и Калининградская область (5%).

В межсезонье россияне отдают предпочтение коротким поездкам внутри страны. Средняя продолжительность осеннего путешествия составляет три дня, средний чек за ночь – 6 800 рублей.

63% туристов выбирают для проживания отели. Заметно растет интерес к гостевым домам: их доля в структуре спроса всего 7%, но число бронирований увеличилось на 22% год к году.

Напомним, что ранее стало известно, что интерес к бронированию размещения в Геленджике на вторую половину лета обгоняет показали начала сезона. Такую тенденцию фиксируют аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Число бронирований в отелях и апартаментах Геленджика на вторую половину лета (с 15 июля по 31 августа) увеличилось на 65% по сравнению с первой половиной сезона. При этом четверть всех бронирований пришлась только на последнюю неделю – с 9 по 16 июля, когда стало известно об открытии аэропорта и запуске первых рейсов.

За эту неделю количество бронирований выросло на 30% относительно предыдущих семи дней, а число поисковых запросов по направлению – на 75%.

По данным «Островка», эффект открытия аэропорта затронул и близлежащие к Геленджику курорты: за неделю с 9 по 16 июля более чем на треть вырос спрос на размещение в Джубге, в Анапе и Витязево – на 22%, в Дивноморском – на 18%, в Кабардинке – на 16%, в Новороссийске – на 14%, в Архипо-Осиповке – на 12%.

/TOURBUS.RU

Фото: Фотобанк Госкомитета республики Татарстан по туризму